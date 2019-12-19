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Парламент Дагестана утвердил бездефицитный бюджет на 2020 год

Общий объем доходов вырос на 13,1 млрд рублей

МАХАЧКАЛА, 19 декабря. /ТАСС/. Народное собрание Дагестана утвердило бездефицитный бюджет на 2020 год, ко второму чтению общий объем доходов бюджета вырос на 13,1 млрд рублей, расходов - на 8,6 млрд рублей, передает корреспондент ТАСС с сессии парламента.

"Общий объем налоговых и неналоговых доходов вырос более чем на 2,6 млрд рублей, также уточнена финансовая помощь из федерального бюджета на 10,5 млрд рублей. Общий объем доходов определен в сумме 138,5 млрд рублей. Общая сумма расходов также предусмотрена в сумме 138,5 млрд рублей. Увеличение по расходам по сравнению с первым чтением - на 8,6 млрд рублей", - заявил на сессии председатель комитета по бюджету, финансам и налогам Народного собрания республики Сейфулах Исаков.

Как отметил вице-премьер республики Гаджимагомед Гусейнов, бюджет Дагестана на 2020 год, помимо социальных выплат, направлен и на восстановление инфраструктуры. Об этом, по его словам, свидетельствуют расходы на республиканскую инвестиционную программу, а также программы "Мой Дагестан - мои дороги", "Комплексное развитие сельских территорий" и другие.

Согласно проекту бюджета, расходы на республиканскую инвестиционную программу в 2020 году составят 14,1 млрд рублей. Она включает в себя 302 объекта, в том числе строительство 25 школ, 39 детских садов на 7130 мест, 11 объектов газовых сетей, 4 объекта здравоохранения, 3 объекта спорта, 1 объект культуры, 46 объектов водообеспечения.

По словам Гусейнова, за два года финансирование республиканской инвестиционной программы возросло почти в 5,5 раза. "Если в 2018 году наша республиканская инвестиционная программа была в объеме 1,67 млрд рублей, то на 2020 год мы эту программу принимаем в объеме 9,1 млрд рублей, рост почти в 5,5 раза. Такой рост стал возможен за счет увеличения налоговых поступлений в республике", - сообщил Гусейнов.

В 2020 году увеличится и финансирование программы "Мой Дагестан - мои дороги". "Если в текущем году на эту программу было предусмотрено 770 млн рублей, то в 2020 году - 1,2 млрд рублей. Рост стал возможен за счет увеличения собираемости транспортного налога", - отметил вице-премьер Дагестана.

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