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Воронежские депутаты приняли бюджет региона на 2020 год с ростом доходов на 11%

Как сообщает пресс-служба регионального парламента, доходы бюджета в следующем году вырастут на 10 млрд рублей

ВОРОНЕЖ, 19 декабря. /ТАСС/. Депутаты Воронежской областной думы в четверг приняли бюджет региона на 2020 год и плановый период 2021-2022 годов. Доходы бюджета в 2020 году вырастут на 11%, или на 10 млрд рублей, сообщила в четверг пресс-служба регионального парламента.

"Доходы бюджета следующего года с учетом федеральных средств запланированы на уровне более 123 млрд 644 млн рублей, расходы - 124 млрд 219 млн рублей. Дефицит составляет около 574 млн рублей, но он имеет гарантированные источники погашения, которые также предусмотрены в бюджете", - приводит пресс-служба слова председателя Воронежской областной думы Владимира Нетесова.

Бюджет Воронежской области на 2019 года был принят в декабре прошлого года с доходами в 104,8 млрд рублей, расходами - 107,1 млрд рублей и дефицитом 2,3 млрд рублей. После внесенных в течение года корректировок дефицит вырос до 7,7 млрд рублей, доходы составляют 111,2 млрд рублей, расходы - более 118,9 млрд рублей.

По данным пресс-службы регионального парламента, в 2021 и 2022 годах парламентарии запланировали профицитные бюджеты. Так, доходы бюджета 2021 года составят около 121,2 млрд рублей, расходы - 120,6 млрд. На 2022 год доходы запланированы в размере 127,1 млрд, расходы - в 126,5 млрд.

Большую часть бюджета региона в 2020 году планируется получить от налога на прибыль организаций и налога на доходы физических лиц - свыше 54 млрд рублей, что почти на 8%, или на 4 млрд рублей больше показателей 2019 года. Сумма поступлений из федерального бюджета в 2020 году ожидается в размере 36,3 млрд, что почти на 17%, или на 6 млрд больше уровня текущего года.

Регион в 2020 году на 7,5 млрд рублей увеличит финансирование здравоохранения - до 28,1 млрд рублей. На развитие системы образования будет направлено 27,8 млрд, что на 1,2 млрд больше, чем в 2019 году. На социальную поддержку граждан выделено 17,9 млрд, что на 2 млрд выше показателей текущего года.

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