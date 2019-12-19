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Медведев: около 235 млрд рублей направят на развитие автодорожной инфраструктуры

Деньги пойдут на усовершенствование дорожного хозяйства в городах, где проживает более 300 тысяч человек
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© Александр Астафьев/POOL/ТАСС

ГОРКИ, 19 декабря. /ТАСС/. Правительство РФ выделит около 235 млрд рублей на развитие сети автодорог. Об этом заявил на заседании кабмина премьер-министр России Дмитрий Медведев.

"Весьма значительные ресурсы - около 235 млрд рублей направим на развитие сети автомобильных дорог и соответствующей инфраструктуры. Деньги позволят выполнить ряд мероприятий в рамках национального проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги", усовершенствовать дорожное хозяйство в городах, где проживает более 300 тысяч человек, и модернизировать трассы регионального, муниципального и местного значения в десятках регионов",- сказал Медведев.

По его словам, эта сумма состоит из четырех межбюджетных трансфертов. "Первый предполагается выделять в течение ближайших лет для внедрения интеллектуальных транспортных систем. Второй позволит укрепить транспортную связанность между центрами экономического роста. Ну и также мы направим деньги на реализацию национального проекта "Безопасные и качественные дороги" в 41 регионе страны", - добавил премьер-министр.

Как заявил Медведев, еще более 154 млрд рублей на ближайшие три года пойдут на реализацию ведомственной программы содействия развитию автомобильных дорог регионального, муниципального и местного значения. "Это тоже очень важно, поскольку во многих регионах, к сожалению, эти дороги вообще длительное время не приводились в порядок, их получит 40 регионов", - сказал Медведев.

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Россия
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