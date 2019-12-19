{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Глава "Молдовагаз" сообщил о готовности к приему газа в обход Украины

Вадим Чебан заявил, что строительные работы по реконструкции газоизмерительной станции завершены

КИШИНЕВ, 19 декабря. /ТАСС/. Председатель правления компании "Молдовагаз" Вадим Чебан сообщил о готовности республики к приему газа в обход Украины.

"Официально: АО "Молдовагаз", ООО "Молдоватрансгаз" и ООО "Тираспольтрансгаз" завершили все строительные работы по реконструкции ГИС (газоизмерительной станции - прим. ТАСС) "Каушаны", с присоединением реконструируемого узла подключения станции для работы в режиме "реверс" к действующей газотранспортной сети Республики Молдова!", - написал Чебан в четверг на своей странице в Facebook.

Газоизмерительная станция "Каушаны" находится на магистральном газопроводе Шебелинка - Днепропетровск - Кривой Рог - Измаил (ШДКРИ). Ранее пресс-служба "Молдовагаз" проинформировала, что этот узел был модернизирован для работы в реверсном режиме. Так Молдавия сможет получать газ через "Турецкий поток". В реверсе будут задействованы также Турция, Болгария, Румыния и Украина.

Как заверил на этой неделе Чебан, работы на участках в других странах находятся "на последней стадии выполнения". Альтернативный маршрут планируется открыть с 1 января 2020 года.

Теги
УкраинаМолдавия
Реклама на ТАСС
Большая пресс-конференция Владимира Путина - 2019
Путин: РФ не может дотировать Белоруссию, продавая ей газ по цене, как в Смоленске
Президент подчеркнул, что Белоруссия уже получает газ из России по самой низкой цене
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС