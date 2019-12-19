Глава "Молдовагаз" сообщил о готовности к приему газа в обход Украины

КИШИНЕВ, 19 декабря. /ТАСС/. Председатель правления компании "Молдовагаз" Вадим Чебан сообщил о готовности республики к приему газа в обход Украины.

"Официально: АО "Молдовагаз", ООО "Молдоватрансгаз" и ООО "Тираспольтрансгаз" завершили все строительные работы по реконструкции ГИС (газоизмерительной станции - прим. ТАСС) "Каушаны", с присоединением реконструируемого узла подключения станции для работы в режиме "реверс" к действующей газотранспортной сети Республики Молдова!", - написал Чебан в четверг на своей странице в Facebook.

Газоизмерительная станция "Каушаны" находится на магистральном газопроводе Шебелинка - Днепропетровск - Кривой Рог - Измаил (ШДКРИ). Ранее пресс-служба "Молдовагаз" проинформировала, что этот узел был модернизирован для работы в реверсном режиме. Так Молдавия сможет получать газ через "Турецкий поток". В реверсе будут задействованы также Турция, Болгария, Румыния и Украина.

Как заверил на этой неделе Чебан, работы на участках в других странах находятся "на последней стадии выполнения". Альтернативный маршрут планируется открыть с 1 января 2020 года.