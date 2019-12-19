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Обновлено 

Международные резервы России за неделю выросли на $2,1 млрд

Они составили $548,7 млрд

МОСКВА, 19 декабря. /ТАСС/. Международные резервы РФ на 13 декабря 2019 года составили $548,7 млрд, что на $2,1 млрд (0,4%) выше уровня неделей ранее, сообщил Банк России.

Увеличение резервов, по данным регулятора, произошло в результате положительной переоценки и покупки иностранной валюты в рамках бюджетного правила.

Международные резервы РФ, представляющие собой высоколиквидные иностранные активы, имеющиеся в распоряжении Банка России и правительства РФ, состоят из средств в иностранной валюте, специальных прав заимствования (SDR), резервной позиции в МВФ и монетарного золота.

Целевой уровень ЦБ по международным резервам составляет $500 млрд.

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Россия
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