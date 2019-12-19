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Бюджет Башкирии на 2020 год приняли с дефицитом в 22 млрд рублей

Общий объем бюджета составит по доходам 204,6 млрд рублей

УФА, 19 декабря. /ТАСС/. Депутаты парламента Башкирии во втором и окончательном чтении приняли закон о бюджете региона на 2020 год и плановый период 2021-2022 годов. Доходы в бюджете на 2020 год составят 204,6 млрд рублей (корректировка на 10,4 млрд рублей после первого чтения), расходы - 226,6 млрд рублей, дефицит - 22 млрд рублей, сообщила в четверг председатель комитета по бюджетной политике Госсобрания Рида Субханкулова.

"Общий объем бюджета с учетом всех изменений на 2020 год составит по доходам 204,6 млрд рублей, по расходам - 226 млрд рублей. С ростом на 10,4 млрд рублей - это выше уточненного плана 2019 года даже. При этом дефицит бюджета не изменится и сохранится на первоначально определенном уровне - 22 млрд рублей в 2020 году", - сказала Субханкулова.

Параметры расходов бюджета на 2020 год также остались без изменений после первого чтения. Более 70% бюджета будет направлено на социальную сферу, приоритет в расходах предполагается отдавать национальным проектам.

В 2021 году доходы ожидаются на уровне 192,4 млрд рублей (при дефиците 21,5 млрд), в 2022 году - 204,6 млрд рублей (дефицит 20 млрд рублей). За эти годы республика безвозмездно получит из федерального бюджета порядка 130 млрд рублей. Расходы в 2021 году составят 213,9 млрд рублей, в 2022 году - 224,6 млрд рублей.

В 2019 году скорректированные доходы бюджета Башкирии составили 200 млрд рублей, дефицит - 24,7 млрд рублей, или 12,35%. На заседании президиума правительства республики во вторник было принято решение увеличить заимствования из федерального бюджета для покрытия дефицита почти вдвое к 2022 году: с 13,5 млрд рублей на конец 2019 года до 25,7 млрд рублей.

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РоссияБашкортостан
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