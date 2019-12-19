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"Сафмар" опроверг вызов Гуцериева на допрос в МВД

"Ничего не было, ничего не знаем", - заявил официальный представитель группы
Председатель совета директоров ОАО "Нефтегазовая компания РуссНефть" Михаил Гуцериев Владимир Смирнов/ТАСС
Описание
Председатель совета директоров ОАО "Нефтегазовая компания РуссНефть" Михаил Гуцериев
© Владимир Смирнов/ТАСС

МОСКВА, 19 декабря. /ТАСС/. Группа "Сафмар" опровергла сообщения о вызове бизнесмена Михаила Гуцериева, контролирующего группу "Сафмар", на допрос к следователю МВД.

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"Ничего не было, ничего не знаем", - сказал ТАСС официальный представитель группы "Сафмар", отвечая на соответствующий вопрос. 

Группа "Сафмар" основана одним из крупнейших предпринимателей России Михаилом Гуцериевым. Промышленно-финансовая группа "Сафмар" - российский многоотраслевой конгломерат. В его структуру входят компании нефтедобывающей, нефтеперерабатывающей, угольной, калийной промышленности, финансовые активы, сети ретейла, строительные и девелоперские холдинги, компании по управлению коммерческой недвижимостью, логистические центры, отели, медийные ресурсы (радиостанции и телеканалы). 

Теги
Россия
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