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Бюджет Пензенской области на 2020 год принят с дефицитом в 700 млн рублей

Доходная часть бюджета на следующий год составит 61,7 млрд рублей

ПЕНЗА, 19 декабря. /ТАСС/. Депутаты Законодательного собрания Пензенской области на сессии в четверг приняли во втором и окончательном чтении проект бюджета региона на 2020 год и плановый период 2021-2022 годов. Доходная часть бюджета на следующий год составит 61,7 млрд рублей, расходная - 62,4 млрд рублей, дефицит - 700 млн рублей, сообщила глава Минфина региона Любовь Финогеева.

"Общий объем доходов бюджета на 2020 год увеличится на 10,3% и составит 61,7 млрд рублей. Общий объем по расходам составит 62,4 млрд рублей. Дефицит бюджета в 2020 году составит 700 млн рублей", - сказала Финогеева.

Как отметил спикер Заксобрания Валерий Лидин, впервые доходы бюджета региона превысили 61 млрд рублей. Бюджет 2020 года останется социально ориентированным. На развитие социокультурной сферы приходится более 65% расходов - 40,8 млрд рублей, сообщили журналистам в пресс-службе регионального парламента. В числе приоритетных направлений на 2020 год - реализация нацпроектов (10,3 млрд рублей), социальное обеспечение граждан (8,2 млрд рублей), строительство и ремонт дорог (7,1 млрд рублей).

На плановый период 2021-2022 годов бюджет Пензенской области прогнозируется профицитным. В 2021 году доходы спланированы на уровне 58,4 млрд рублей, расходы - 57,8 млрд рублей, профицит - 603,9 млн рублей. В 2022 году доходы ожидаются в размере 59,4 млрд рублей, расходы - 58,9 млрд рублей, профицит - 528,4 млн рублей.

В 2019 году, с учетом всех корректировок, доходная часть бюджета составит 59,5 млрд рублей, расходная - 60,2 млрд рублей, дефицит - 700 млн рублей.

Теги
РоссияПензенская область
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