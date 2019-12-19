Индекс Мосбиржи вновь обновил исторический максимум перед коррекцией вниз

МОСКВА, 19 декабря. /ТАСС/. Индекс Мосбиржи в четверг вновь обновил исторический максимум, достигнув значения 3027,88 пункта, однако к завершению торгов снизился на 0,51% - до 3008,39 пункта. Индекс РТС просел на 0,2% - до 1519,49 пункта.

Курс доллара на Московской бирже по состоянию на 19:06 мск снизился на 0,49% - до 62,358 рубля, курс евро - на 0,45%, до 69,323 рубля.

Фьючерсы на нефть марки Brent с поставкой в феврале 2020 года на бирже ICE в Лондоне подорожали на 0,76% - до $66,62 за баррель.

"Напряженность геополитического фона в виде обсуждения в сенате США расширения санкций в отношении РФ осталась практически незамеченной инвесторами. При этом наш рынок получал поддержку со стороны повышенных цен на нефть. Завтра, по нашим оценкам, динамика торгов может быть также неоднородной, с преобладанием продаж. Часть инвесторов пожелает зафиксировать прибыль, учитывая затухание импульса со стороны "торгового" позитива и приближение праздников", - отмечает инвестиционный стратег "БКС Премьер" Александр Бахтин.

Среди основных финансовых событий 20 декабря: решение Банка Китая по базовой кредитной ставке, оценки ВВП США и Великобритании за III квартал 2019 года и статданные по активности американских потребителей в ноябре.

Прогнозный диапазон "БКС Премьер" по индексу Мосбиржи - 2975-3010 пунктов, по курсу доллара - 62,3-63,2 рубля.