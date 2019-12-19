{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Индекс Мосбиржи вновь обновил исторический максимум перед коррекцией вниз

Курс доллара на Московской бирже снизился до 62,358 рубля, курс евро - до 69,323 рубля

МОСКВА, 19 декабря. /ТАСС/. Индекс Мосбиржи в четверг вновь обновил исторический максимум, достигнув значения 3027,88 пункта, однако к завершению торгов снизился на 0,51% - до 3008,39 пункта. Индекс РТС просел на 0,2% - до 1519,49 пункта.

Курс доллара на Московской бирже по состоянию на 19:06 мск снизился на 0,49% - до 62,358 рубля, курс евро - на 0,45%, до 69,323 рубля.

Фьючерсы на нефть марки Brent с поставкой в феврале 2020 года на бирже ICE в Лондоне подорожали на 0,76% - до $66,62 за баррель.

"Напряженность геополитического фона в виде обсуждения в сенате США расширения санкций в отношении РФ осталась практически незамеченной инвесторами. При этом наш рынок получал поддержку со стороны повышенных цен на нефть. Завтра, по нашим оценкам, динамика торгов может быть также неоднородной, с преобладанием продаж. Часть инвесторов пожелает зафиксировать прибыль, учитывая затухание импульса со стороны "торгового" позитива и приближение праздников", - отмечает инвестиционный стратег "БКС Премьер" Александр Бахтин.

Среди основных финансовых событий 20 декабря: решение Банка Китая по базовой кредитной ставке, оценки ВВП США и Великобритании за III квартал 2019 года и статданные по активности американских потребителей в ноябре.

Прогнозный диапазон "БКС Премьер" по индексу Мосбиржи - 2975-3010 пунктов, по курсу доллара - 62,3-63,2 рубля.

Теги
Россия
Реклама на ТАСС
На Дальний Восток, в Симферополь и Калининград за счет субсидий перевезут 400 тыс. человек
В Росавиации сообщили, что объем финансирования программы составляет 5,8 млрд рублей
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС