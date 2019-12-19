На Дальний Восток, в Симферополь и Калининград за счет субсидий перевезут 400 тыс. человек

МОСКВА, 19 декабря. /ТАСС/. Российские авиакомпании в 2020 году смогут перевезти более 427 тыс. пассажиров в рамках программы субсидирования полетов на Дальний Восток, в Симферополь и Калининград. Об этом говорится в сообщении Росавиации.

"В настоящее время завершается процедура заключения соглашений между Росавиацией и авиаперевозчиками. В рамках данных соглашений в 2020 году планируется перевезти более 427 тысяч пассажиров. ПАО "Аэрофлот" планирует осуществлять полеты по 19 маршрутам, АО "Авиакомпания "Сибирь" - по 37 маршрутам", - говорится в сообщении.

Перевозки будут осуществляться с 1 января по 31 декабря 2020 года, объем финансирования программы составляет 5,8 млрд рублей.

Авиаперевозки будут выполнять 14 компаний. Первые соглашения о предоставлении из федерального бюджета субсидий перевозчикам подписаны Росавиацией и уже направлены в "Аэрофлот" и авиакомпанию "Сибирь". В настоящее время завершается процедура заключения соглашений между Росавиацией и авиаперевозчиками.

Право на приобретение билета по специальному тарифу имеют гражданине РФ в возрасте до 23 лет, женщины старше 55 лет, а также мужчины в возрасте от 60 лет. Кроме того, воспользоваться такой услугой могут те, кто сопровождают ребенка-инвалида и инвалидов с детства II или III группы, а также многодетные семьи.

В четверг президент РФ Владимир Путин на большой пресс-конференции заявил, что программа "плоских" тарифов на авиабилеты на Дальний Восток, реализуемая группой "Аэрофлот", отменена не будет, практику также могут расширить на другие регионы, которые сейчас в программу не входят.

"Плоский" тариф подразумевает фиксированную стоимость авиабилета, которая не меняется в зависимости от близости к дате вылета на момент покупки билета, уровня спроса и других факторов. Сейчас билет "Аэрофлота" из Москвы в Хабаровск, Южно-Сахалинск, Петропавловск-Камчатский, в Магадан и обратно стоит 26 тыс. 100 рублей. На рейсах авиакомпании "Россия" (дочерний перевозчик "Аэрофлота") - 22 тыс. 950 рублей. Также программа "плоских" тарифов сейчас действует на рейсах из Москвы в Калининград и Симферополь (стоимость авиабилета туда-обратно 9 тыс. 760 рублей).