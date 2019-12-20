"Ведомости": чиновники разработали проект по борьбе с нелегальным рынком пива в России

МОСКВА, 20 декабря. /ТАСС/. Депутат Госдумы от "Единой России" Ильдар Гильмутдинов подготовил поправки в закон о регулировании алкогольного рынка, которые направлены на борьбу с фирмами-однодневками, производящими нелегальную пивоваренную продукцию. Об этом в пятницу сообщают "Ведомости" со ссылкой на текст законопроекта.

Отмечается, что с участием фирм-однодневок выявлена схема, в которой в нелегальный оборот попало 22,5 млн декалитров пивоваренной продукции, региональные бюджеты потеряли 5 млрд рублей. В 2018 году Росалкогольрегулирование в ходе 690 проверок выявило, что число нарушений законодательства выросло почти на треть.

Проект поправок предлагает распространить действие Единой государственной автоматической системы учета алкогольной и спиртосодержащей продукции (ЕГАИС) для пива на проведение розничных продаж и общепит, что упростит контроль за рынком. Сейчас система отслеживает пиво только до точек продажи.

Также предлагается обязать производителей, выпускающих от 100 тыс. декалитров пива в год, установить счетчики размеров производства. Сейчас такие счетчики ставят только выпускающие более 300 тыс. декалитров пива. Общероссийская общественная организация малого и среднего предпринимательства "Опора России" оценила, что поставить новое оборудование придется 60 небольшим производителям, что создаст для них новые барьеры. В качестве еще одной меры Росалкогольрегулирования предлагается создать реестр пивоваров, что уже предлагал Минфин в качестве альтернативы лицензированию.

Усилить контроль рынка пива поручил первый вице-премьер, министр финансов Антон Силуанов. Минфин поддерживает проект поправок "с условием доработки некоторых его положений ко второму чтению", сообщил "Ведомостям" представитель финансового министерства. Поправки поступили в правительство, по ним прорабатывается заключение.