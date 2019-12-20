Жители Москвы, Петербурга и Краснодарского края купили больше всего украшений в 2019 году

МОСКВА, 20 декабря. /ТАСС/. Жители Московского региона, Санкт-Петербурга и Краснодарского края чаще всего покупали ювелирные украшения в 2019 году, по данным за 9 месяцев 2019 года общая сумма покупок этих трех регионов на интернет-площадке Wildberries превысила 700 млн рублей. Об этом говорится в исследовании продаж интернет-ретейлера Wildberries, которое имеется в распоряжении ТАСС.

"Активнее всего украшения в 2019 году приобретали жители Московского региона, Санкт-Петербурга, Свердловской, Ростовской, Нижегородской, Иркутской, Челябинской, Кемеровской, Тульской областей, а также в Краснодарском крае", - говорится в исследовании.

"За девять месяцев 2019 года число проданных ювелирных украшений на Wildberries выросло на 62%, до 1,07 млн штук", - сообщает компания. Украшения на наибольшую сумму купили в Московском регионе. Так, за 9 месяцев сумма покупок достигла 560 млн рублей (самые популярные изделия - серьги, кольца, цепочки), в Санкт-Петербурге - 80 млн рублей (браслеты, броши, подвески), в Краснодарском крае - 61 млн рублей (кольца, цепочки, ювелирные шнурки), в Свердловской области - 47 млн рублей (подвески, браслеты, цепочки), в Ростовской области - 38 млн рублей (браслеты, часы, колье).

В топ-10 по продажам также вошли Нижегородская (34 млн руб., браслеты, цепочки, колье), Иркутская (29 млн руб., шармы, броши, столовое серебро), Челябинская (26 млн руб., обручальные кольца, броши, столовое серебро), Кемеровская (26 млн руб., кольца, серьги, подвески), и Тульская (26 млн руб., обручальные кольца, цепочки, колье) области.

Популярные драгоценности

Чаще всего ювелирные изделия приобретают в качестве подарков к знаменательной дате - свадьбе, юбилею, годовщине или дню рождения. В качестве подарков для себя мужчины предпочитали сдержанные браслеты и цепочки из серебра, а женщины - изделия из золота.

"Самыми популярными покупками 2019 года стали серьги, кольца, подвески, браслеты и цепочки", - говорится в исследовании. В частности, в топ-10 по популярности вошли: серебряные серьги со вставками эмали, для девочек, браслеты из красной нити и красного золота, пустотелые цепи из красного золота, колье-невидимки из серебра с фианитом, браслеты из серебра с шармами. По данным продаж Wildberries, самыми популярными ювелирными брендами 2019 года стали Sokolov, Rich line, Серебро России.

Наиболее высоким спросом пользовались украшения из красного золота или серебра, а наиболее желанными драгоценными камнями стали фианит и бриллианты. Изделия из красного золота или серебра без драгоценных камней чаще выбирали покупатели Московского региона, Свердловской и Кемеровской областей. Украшения из желтого золота больше всего заказывали в Челябинской области. А выбор в пользу более ярких ювелирных изделий, украшенных жемчугом, аквамарином, сапфирами, гранатом или топазом, делали жители Краснодарского края, Санкт-Петербурга, Иркутской, Нижегородской и Тульской областей. Покупатели из Ростовской области чаще всего отдавали предпочтения бриллиантам, а также выбирали украшения из розового и черного золота.

О ретейлере

Wildberries - крупнейший онлайн-ретейлер России по объему онлайн-продаж, работающий на рынке 15 лет. География присутствия компании охватывает пять стран: Россия, Белоруссия, Казахстан, Киргизия и Армения. Оборот Wildberries в 2018 году вырос на 72% и достиг 118,7 млрд руб., за 9 месяцев 2019 г. - на 84% до 140 млрд руб. Собственная сеть пунктов выдачи заказов насчитывает 6 тыс. точек в пяти странах. Всего на Wildberries представлено порядка 96 тыс. SKU ювелирных изделий от 370 брендов.