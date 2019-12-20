В Испании с апреля 2020 года запустят бюджетные высокоскоростные поезда

МАДРИД, 20 декабря. /Корр. ТАСС Екатерина Воробьева/. Испанский железнодорожный оператор Renfe решил с 6 апреля будущего года запустить бюджетные высокоскоростные поезда.

Лоукостер, как рассказали в Renfe, получил название AVLO. Изначально он будет ходить по маршруту Мадрид - Сарагоса - Барселона. В будущем планируется расширить число направлений. Стоимость поездок на AVLO будет примерно на 40% ниже, чем на обычных высокоскоростных поездах. Ожидается, что она составит от €10 до €60. Пассажирам в возрасте до 14 лет обещают проезд всего за €5.

В Renfe отметили, что новые железнодорожные составы будут на 20% вместительнее, чем обычные высокоскоростные поезда, но в них не будет ни первого класса, ни вагона-ресторана. Вместо этого в вагонах будут установлены специальные автоматы, в которых можно будет приобрести напитки и закуски. Кроме того, бюджетные поезда не будут оснащены Wi-Fi.

Железнодорожный оператор также предупредил, что с путешественников будет взиматься дополнительная плата за определенные услуги. Среди них - перевозка второго чемодана. С размерами таких доплат компания еще не определилась.

Ожидается, что в 2020 году Renfe повысит стоимость билетов на все свои поезда примерно на 1%.

В прошлом году услугами испанского железнодорожного оператора воспользовались в общей сложности 507 млн человек. Это на 4% больше аналогичного показателя 2017 года.