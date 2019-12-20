Стоимость нового офиса РЖД составит 50-100 млрд рублей средств частных инвесторов

МОСКВА, 20 декабря. /ТАСС/. Стоимость нового офисного комплекса "Российских железных дорог", который планируется построить на территории Рижского грузового двора, может составить от 50 до 100 млрд рублей, средства предоставят частные инвесторы. Об этом по итогам конкурса на архитектурное решение для проекта рассказал журналистам заместитель генерального директора РЖД Андрей Старков.

"Данный проект предполагается реализовывать не за счет средств инвестиционной программы компании РЖД. Это проект, который будет реализован частными инвесторами <...> Мы можем говорить исключительно о некой вариативной интервальной истории. Явно это примерно будет от 50 до 100 млрд рублей, вряд ли меньше. Еще раз подчеркиваю, очень много будет зависеть от тех проектных решений, которые будут интегрированы в этот проект", - сказал топ-менеджер.

Ранее в пресс-службе холдинга сообщили, что концепцию нового многофункционального офиса РЖД разработала японская команда архитекторов Nikken Sekkei, она стала победителем конкурса на создание проекта застройки территории Рижского грузового двора на северо-востоке Москвы.

Старков добавил, что впоследствии холдинг выберет наиболее оптимальный вариант управления офисным комплексом - приобретение или долгосрочную аренду.

"Мы существенно сократим наши операционные затраты. Все здания и помещения, которые будут высвобождены, будут в последующем проданы", - заключил он.

По словам Старкова, затраты РЖД на используемые в Москве помещения на данный момент составляют около 6 млрд рублей в год.

В июне институт развития в жилищной сфере ДОМ.РФ и РЖД подписали соглашение о совместном развитии территории Рижского грузового двора площадью 20,6 га. Реализация проекта позволит разместить холдинг РЖД и его дочерние предприятия в одном комплексе. Его площадь составит около 450 тыс. кв. м.