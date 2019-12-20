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Европарламент заморозил переговоры с Советом ЕС по бюджетному плану сообщества

Объем финансирования бюджета сообщества, согласно предложению Хельсинки, должен составить 1,07% суммарного ВВП стран ЕС. При этом Германия предлагает установить размер бюджета на уровне 1% ВВП

БРЮССЕЛЬ, 20 декабря. /ТАСС/. Лидеры партий Европарламента (ЕП) решили заморозить переговоры с Советом ЕС по бюджету Евросоюза на 2021-2027 годы из-за разногласий между двумя институтами. Об этом говорится в заявлении ЕП, распространенном в пятницу в Брюсселе.

"После того, как совет не смог добиться прогресса по своему предложению относительно многолетнего бюджетного плана на 2021-2027 годы, лидеры политических групп в Европарламенте решили приостановить большую часть переговоров. Они также приостановили переговоры о временных или частичных соглашениях, дав понять, что "ничего не согласовано, пока все не согласовано", - отмечается в нем.

Вопрос бюджета был одним из главных на саммите ЕС 12-13 декабря, однако лидеры стран - членов ЕС так и не приняли никаких решений. Он обсуждался на основе предложений, представленных финским председательством по запросу Евросовета в начале декабря.

Объем финансирования бюджета сообщества на ближайшие семь лет, согласно предложению Хельсинки, должен составить €1,08 трлн. Это 1,07% суммарного ВВП стран ЕС. При этом один из главных плательщиков в бюджет Евросоюза - Германия - предлагала установить размер бюджета на уровне 1% ВВП.

Бюджет Евросоюза составляется на семилетний период, что определяется необходимостью предсказуемого финансирования для многолетних европейских программ и проектов. Бюджет формируется из прямых взносов стран-членов, поэтому его согласование и утверждение всеми государствами накладывает на них финансовые обязательства. Это защищает бюджет ЕС от внезапного сокращения выплат со стороны того или иного государства, например в результате смены правительства.

Финансирование бюджета на 2021-2027 годы должно сократиться по меньшей мере на €13 млрд в год из-за выхода Великобритании из ЕС. В то же время Брюссель ищет пути увеличения финансирования ряда европейских программ. То есть в сумме взносы всех государств ЕС должны заметно вырасти, что может вызвать серьезные проблемы, когда дело дойдет до утверждения финальных цифр.

Бюджет ЕС в завершающемся семилетнем цикле 2014-2020 годов составил €1,087 млрд. Это примерно те же цифры, которые предлагает финская сторона на следующие семь лет. Однако в нынешнем цикле данная сумма равна 1,03% суммарного ВВП ЕС за этот период.

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БельгияГерманияВеликобритания
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