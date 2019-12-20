Акционеры "Яндекса" одобрили создание Фонда общественных интересов

МОСКВА, 20 декабря. /ТАСС/. Акционеры "Яндекса" на внеочередном общем собрании в пятницу одобрили создание Фонда общественных интересов, предложенное в ноябре советом директоров. Это следует из сообщения компании.

"Публичные акционеры "Яндекса" одобрили изменения в структуре корпоративного управления компанией. Сегодня на внеочередном собрании акционеров владельцы акций класса А отдали более 99% голосов в поддержку предложений совета директоров. Явка составила почти 74%. Для положительного решения достаточно было 75% голосов при явке не менее 50%", - говорится в сообщении.

Структура получит "золотую акцию" "Яндекса", которая дает решающий голос на собрании акционеров. Компания может внести изменения в корпоративную структуру к апрелю 2020 года".

"Яндекс планирует внести изменения в корпоративную структуру до конца I квартала 2020 г.", - сообщила компания.

Акционеры "Яндекса" одобрили новых членов совета директоров компании - проректора РАНХиГС, гендиректора АНО "Россия - страна возможностей" Алексея Комиссарова и гендиректора "ВТБ Капитала" Алексея Яковицкого.

"В связи с предложенной реструктуризацией Алексей Комиссаров и Алексей Яковицкий были назначены неисполнительными членами совета директоров на сроки, заканчивающиеся на годовом общем собрании, которое состоится в 2023 году", - говорится в сообщении "Яндекса".