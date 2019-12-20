Группа Fesco стала победителем аукциона по продаже акций "Русской тройки"

МОСКВА, 20 декабря. /ТАСС/. Транспортная группа Fesco стала победителем аукциона по продаже пакета в 25% плюс одна акция железнодорожного оператора "Русская тройка", принадлежащего "Российским железным дорогам", сообщили журналистам в пресс-службе холдинга. На данный момент группе уже принадлежит оставшийся пакет в 75% минус одна акция.

"Группа Fesco (ПАО "Дальневосточное морское пароходство") стала победителем аукциона по продаже 25% плюс одна акция железнодорожного оператора "Русская тройка", - рассказали в РЖД.

В качестве второго участника аукциона организатор торгов банк ВТБ допустил "Трансконтейнер". Аукцион прошел в пятницу. Стартовая цена пакета составляла 622 млн рублей, минимальная цена продажи - 527,3 млн рублей. Шаг аукциона - 5 млн рублей, первый шаг 3 млн рублей, последний - 4,7 млн рублей. В июле уже проводили аукцион по продаже пакета акций "Русской тройки", его признали несостоявшимся из-за отсутствия заявок.

Ранее президент Fesco Александр Исурин рассказывал журналистам, что группа хочет консолидировать оператора и размышляет над возможными проектами. Как вариант рассматривается организация транзитного сервиса, который Fesco развивает в сообщении с Китаем, Кореей и Японией, под брендом "Русской тройки".

"Русская тройка" - первый российский линейный железнодорожный оператор. Парк компании оценивается в 1,7 тыс. вагонов.