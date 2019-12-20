Депутат предложил Думе упростить изъятие земли под приоритетные железнодорожные проекты

МОСКВА, 20 декабря. /ТАСС/. Депутат-единоросс Николай Гончар в пятницу внес в Госдуму законопроект об упрощении процедур при проектировании и строительстве приоритетных проектов в сфере железнодорожного транспорта. Текст опубликован в думской электронной базе.

В первую очередь закон о железнодорожном транспорте в РФ дополнятся нормой, согласно которой "президентом РФ может быть определен перечень отдельных приоритетных проектов в сфере железнодорожного транспорта, при реализации которых применяются особенности" праворегулирования. Так, согласно предложенным поправкам, отсутствие документов территориального планирования либо сведений в них о размещении приоритетных объектов инфраструктуры "не является препятствием для подготовки и утверждения документации по планировке" подобных объектов.

"При этом данная документация до ее утверждения подлежит согласованию с субъектом РФ, на территории которого осуществляется реализация приоритетного проекта", - говорится в пояснительных материалах. В то же время, в целях сокращения сроков подготовки документов "предлагается установить, что документация по планировке территории таких объектов инфраструктуры утверждается без проведения общественных обсуждений и публичных слушаний".

Законопроектом предусмотрена "возможность корректировки границ особо охраняемых природных территорий регионального либо местного значения на основании документации по планировке территории объекта инфраструктуры". При этом данный план нужно будет согласовать с уполномоченным федеральным органом власти и органами местного самоуправления. Для упрощения процедуры изъятия земельных участков определено, что решение суда об их изъятии в целях строительства приоритетных объектов инфраструктуры подлежит немедленному исполнению.

"Законопроектом сокращаются сроки проведения государственной экологической экспертизы до 45 дней, а также предусматривается возможность направления проектной документации на государственную экспертизу одновременно с направлением на экологическую экспертизу", - сказано в пояснительной записке.