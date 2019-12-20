{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Депутат предложил Думе упростить изъятие земли под приоритетные железнодорожные проекты

Согласно предложенным поправкам, отсутствие документов территориального планирования "не является препятствием для подготовки и утверждения документации по планировке" подобных объектов

МОСКВА, 20 декабря. /ТАСС/. Депутат-единоросс Николай Гончар в пятницу внес в Госдуму законопроект об упрощении процедур при проектировании и строительстве приоритетных проектов в сфере железнодорожного транспорта. Текст опубликован в думской электронной базе.

В первую очередь закон о железнодорожном транспорте в РФ дополнятся нормой, согласно которой "президентом РФ может быть определен перечень отдельных приоритетных проектов в сфере железнодорожного транспорта, при реализации которых применяются особенности" праворегулирования. Так, согласно предложенным поправкам, отсутствие документов территориального планирования либо сведений в них о размещении приоритетных объектов инфраструктуры "не является препятствием для подготовки и утверждения документации по планировке" подобных объектов.

"При этом данная документация до ее утверждения подлежит согласованию с субъектом РФ, на территории которого осуществляется реализация приоритетного проекта", - говорится в пояснительных материалах. В то же время, в целях сокращения сроков подготовки документов "предлагается установить, что документация по планировке территории таких объектов инфраструктуры утверждается без проведения общественных обсуждений и публичных слушаний".

Законопроектом предусмотрена "возможность корректировки границ особо охраняемых природных территорий регионального либо местного значения на основании документации по планировке территории объекта инфраструктуры". При этом данный план нужно будет согласовать с уполномоченным федеральным органом власти и органами местного самоуправления. Для упрощения процедуры изъятия земельных участков определено, что решение суда об их изъятии в целях строительства приоритетных объектов инфраструктуры подлежит немедленному исполнению.

"Законопроектом сокращаются сроки проведения государственной экологической экспертизы до 45 дней, а также предусматривается возможность направления проектной документации на государственную экспертизу одновременно с направлением на экологическую экспертизу", - сказано в пояснительной записке.

Теги
РоссияГончар, Николай Николаевич
Реклама на ТАСС
Футбол в России
Построенный к ЧМ-2018 стадион "Калининград" передан в собственность региона
Ежегодное содержание стадиона оценивается в 250 млн рублей
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС