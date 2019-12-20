Индексы Мосбиржи и РТС выросли на 0,25-0,28%

МОСКВА, 20 декабря. /ТАСС/. Российский рынок акций завершил неделю ростом. Индекс Мосбиржи по итогам торгов в пятницу поднялся на 0,25% - до 3015,93 пункта, индекс РТС - на 0,28%, до 1523,77 пункта.

Доллар опустился на 0,32% - до 62,203 рубля, евро - на 0,76%, до 68,888 рубля.

Февральские фьючерсы на нефть марки Brent на бирже ICE в Лондоне подешевели на 0,58% - до $66,15 за баррель.

Следующая неделя - последняя полная торговая неделя этого года - начнется в умеренно позитивном ключе, полагает инвестиционный стратег "БКС Премьер" Александр Бахтин.

"Обороты торгов при этом начнут снижаться на фоне рождественского затишья на зарубежных площадках и приближения новогодних праздников в России. Поводов для снижения общерыночного оптимизма пока не просматривается, нефть может сохранить повышенные ценовые уровни", - поясняет он.

В понедельник, 23 декабря, важных событий и статистики будет немного, отмечает эксперт. Внимание можно обратить на статданные по США за ноябрь - продажи нового жилья и базовые заказы на товары длительного пользования.

Прогнозный диапазон "БКС Премьер" по индексу Мосбиржи - 3000-3025 пунктов, по доллару - 61,5-62,8 рубля.