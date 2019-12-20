{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Индексы Мосбиржи и РТС выросли на 0,25-0,28%

Доллар опустился до 62,203 рубля, евро - до 68,888 рубля

МОСКВА, 20 декабря. /ТАСС/. Российский рынок акций завершил неделю ростом. Индекс Мосбиржи по итогам торгов в пятницу поднялся на 0,25% - до 3015,93 пункта, индекс РТС - на 0,28%, до 1523,77 пункта.

Доллар опустился на 0,32% - до 62,203 рубля, евро - на 0,76%, до 68,888 рубля.

Февральские фьючерсы на нефть марки Brent на бирже ICE в Лондоне подешевели на 0,58% - до $66,15 за баррель.

Следующая неделя - последняя полная торговая неделя этого года - начнется в умеренно позитивном ключе, полагает инвестиционный стратег "БКС Премьер" Александр Бахтин.

"Обороты торгов при этом начнут снижаться на фоне рождественского затишья на зарубежных площадках и приближения новогодних праздников в России. Поводов для снижения общерыночного оптимизма пока не просматривается, нефть может сохранить повышенные ценовые уровни", - поясняет он.

В понедельник, 23 декабря, важных событий и статистики будет немного, отмечает эксперт. Внимание можно обратить на статданные по США за ноябрь - продажи нового жилья и базовые заказы на товары длительного пользования.

Прогнозный диапазон "БКС Премьер" по индексу Мосбиржи - 3000-3025 пунктов, по доллару - 61,5-62,8 рубля.

Теги
Россия
Реклама на ТАСС
"Аэрофлот" введет безбагажные тарифы на ряде дальнемагистральных рейсов
Такие тарифы появятся, в частности, на рейсах в США, Индию, Монголию и другие страны
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС