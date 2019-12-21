ФАС пока не получала жалоб на рост цен на алкоголь перед Новым годом

МОСКВА, 21 декабря. /ТАСС/. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) пока не зафиксировала жалоб и обращений на завышение цен на алкогольную продукцию в преддверии Нового года. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе ФАС.

"Что касается жалоб на рост цен на алкогольную продукцию, таких обращений в ведомство не поступало", - сказали в ФАС.

При этом "ведомство постоянно получает жалобы на рост цен на продукты питания". В ФАС отмечают, что "цены на продукты питания, а также непродовольственные товары, в том числе электронику, не подлежат государственному регулированию и формируются на основе рыночного механизма конкуренции".

"Федеральная антимонопольная служба рассматривает все поступающие обращения, в том числе и жалобы граждан, связанные с ростом цен на товары и услуги", - добавляют в антимонопольном ведомстве.