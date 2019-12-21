"Нафтогаз" станет посредником между "Газпромом" и "Оператором ГТС Украины"

КИЕВ, 21 декабря. /ТАСС/. "Нафтогаз Украины" в рамках нового транзитного договора между Украиной и Россией станет посредником между "Газпромом" и компанией "Оператор ГТС Украины". Об этом сообщил в субботу исполнительный директор "Нафтогаза" Юрий Витренко.

"Зачем нужен "Нафтогаз" между "Газпромом" и оператором? Дело в том, что "Газпром" не готов работать по стандартному договору и брать на себя все риски украинского законодательства и регулирования, особенно риски изменений в нормативно-правовой базе, которые могут произойти каждый день. "Нафтогаз" более приспособлен к таким рискам, поскольку это национальная компания, акционером которой является украинское правительство", - написал Витренко в Facebook.

Он объяснил, что "Газпром" должен заключить с "Нафтогазом" пятилетний договор на организацию транзита с определенными объемами, под которые "Нафтогаз" забронирует мощности у "Оператора ГТС Украины". То есть "Газпром" будет платить "Нафтогазу", а "Нафтогаз" - компании "Оператор ГТС Украины".

В договоре между "Газпромом" и "Нафтогазом" будет прописан наперед определенный тариф, а тариф между "Нафтогазом" и оператором украинской ГТС определит регулятор - Национальная комиссия, осуществляющая регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг. Ранее предполагалось, что регулятор назовет тариф на транзит газа до 26 декабря.

В субботу стало известно, что Украина и Россия должны заключить новый транзитный договор сроком на пять лет до 29 декабря. Минимальный объем прокачки составит 65 млрд куб. м газа в 2020 году и по 40 млрд куб. м ежегодно в период с 2021 по 2024 годы.