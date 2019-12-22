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Орешкин заявил, что роуминг с Белоруссией отменят только в рамках пакетного соглашения

Министр экономического развития РФ подчеркнул, что конкретная дата отмены роуминга в 2020 году уже зафиксирована
Министр экономического развития РФ Максим Орешкин Антон Новодережкин/ТАСС
Описание
Министр экономического развития РФ Максим Орешкин
© Антон Новодережкин/ТАСС

МОСКВА, 22 декабря. /ТАСС/. Конкретная дата отмены роуминга между Россией и Белоруссией в 2020 году зафиксирована, однако это решение вступит в силу лишь в рамках пакетного соглашения. Об этом заявил министр экономического развития РФ Максим Орешкин в интервью передаче "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия-1".

"Предполагается отмена роуминга. Это уже следующий год, зафиксирована конкретная дата, но вступит это все в силу только в рамках пакетного соглашения", - сказал он.

Перспективы отмены роуминга на территории Союзного государства обсуждались в декабре 2018 года на 55-й сессии Парламентского собрания Союза Белоруссии и России с участием представителей профильных ведомств двух стран.

2 августа 2019 года министр связи и информатизации Белоруссии Константин Шульган сообщил журналистам, что отмена роуминга в Союзном государстве займет шесть-девять месяцев с момента подписания соответствующей дорожной карты. Со своей стороны замглавы Минкомсвязи РФ Олег Иванов пояснил, что отмена роуминга потребует изменения в законодательстве двух стран.

Теги
БелоруссияРоссияОрешкин, Максим Станиславович
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