Путин откроет железнодорожное движение по Крымскому мосту и посетит Адыгею

МОСКВА, 23 декабря. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин в понедельник совершит рабочую поездку в Южный федеральный округ, где примет участие в торжественных мероприятиях, посвященных открытию железнодорожного движения по Крымскому мосту. Как сообщает пресс-служба Кремля, в ходе поездки глава государства пообщается с рабочими-мостовиками, руководители отрасли доложат президенту о планах развития транспортной инфраструктуры юга России.

В этот же день Путин совершит рабочую поездку в Адыгею, где ознакомится с работой аграрного предприятия "Зеленый дом" и проведет встречу с представителями общественности по вопросам развития сельского хозяйства и сельских территорий.

Предприятие, которое посетит президент, представляет собой современный тепличный комплекс в Тахтамукайском районе Адыгеи. Как сообщается на сайте "Зеленого дома", комплекс был введен в эксплуатацию в 2010 году, на сегодняшний день там выращивается порядка 20 сортов роз по новейшей голландской технологии.

Во время большой пресс-конференции 19 декабря глава государства, говоря о развитии АПК, отметил, в частности, что сейчас Россия стала самым крупным поставщиком пшеницы на мировой рынок. В качестве сравнения он привел Советский Союз, который всегда был покупателем зерновых. Кроме того, Путин отметил рост показателей не только по зерновым, но также и по мясу птицы, свинине и так далее.

Возвращение большой железной дороги

Крымский мост - самый длинный в России и Европе, соединяет Керченский полуостров (Крым) с Таманским полуостровом (Краснодарский край). Он обеспечит бесперебойное транспортное сообщение Крыма с другими регионами России. Транспортный переход состоит из параллельно расположенных автомобильной и железнодорожной дорог. Автомобильная часть моста заработала в мае 2018 года, грузовое движение по нему началось позже, осенью того же года. Движение грузовых поездов планируется открыть в июне 2020 года.

27 декабря 2014 года власти в Киеве приказали прервать движение поездов, курсировавших между Симферополем, Севастополем и городами Украины, России, Белоруссии, а также Польши. В Крыму остались только пригородные железнодорожные перевозки. В год перевозилось около 3 млн пассажиров на электричках. Сейчас, по прогнозам, число пассажиров, прибывающих на пассажирских поездах на полуостров, составит в 2020 году порядка 3 млн человек, а к 2025 году может вырасти до 5 млн человек.

Строительство железнодорожной части транспортного перехода через Керченский пролив официально завершилось 18 декабря 2019 года, о чем сообщила Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору (Ростехнадзор), которая контролировала сооружение железнодорожной части транспортного перехода через Керченский пролив. Заключение о соответствии удостоверяет: объект построен и соответствует проектной документации.

Планируется, что до 24 декабря сооружение передадут балансодержателю. Осуществлять эксплуатацию железной дороги через Керченский пролив будет Крымская железная дорога (КЖД). Первый пассажирский поезд пересечет Керченский пролив по новой железной дороге 25 декабря. Один состав отправится из Санкт-Петербурга в Севастополь 23 декабря, второй, из Москвы в Симферополь, - 24 декабря.

Как будут ходить поезда

Отправление первого поезда из Санкт-Петербурга в Севастополь (№ 7/8) состоится в 14:00 мск 23 декабря с Московского вокзала. На торжественной церемонии отправления будет присутствовать генеральный директор перевозчика "Гранд сервис экспресс" Александр Ганов, сообщили ТАСС в пресс-службе компании.

Из Москвы в Симферополь поезд (№ 27/28) будет отправляться в 23:45 мск от Казанского вокзала. В пути поезда будут находится 43 часа 25 минут и 33 часа 05 минут соответственно, говорится на сайте перевозчика. В составах будут как одноэтажные, так и двухэтажные вагоны, что является особой новинкой для Крыма, поскольку ранее таких на полуострове не было. Стоимость билетов на поезд в Крым составит от 2966 рублей.

Поезда будут идти через Керченский мост в Джанкой, который вновь превращается в узловую станцию, и далее в Симферополь и Севастополь. Прибытие поездов ожидается в Симферополь в 8:50 мск, а в Севастополь в 9:25 мск.

Встречать и провожать поезда на станциях Симферополь и Севастополь будут известными мелодиями. В Симферополе это будет песня "Мой Симферополь - ворота Крыма" композитора Леонида Хейфеца-Поляковского, которая в год 200-летия Симферополя, в 1984 году, была признана лучшей песней о городе. В Севастополе поезд встретят торжественным и патриотичным "Легендарным Севастополем" композитора Вано Мурадели, который был утвержден гимном города-героя в 1994 году.

Провожать поезда из Крыма на вокзалах будут маршем "Прощание славянки". Он имеет тоже крымские корни. В 1912 году автору музыки Василию Агапкину помогал в доработке и оркестровке Яков Богорад - капельмейстер 51-го Литовского полка, который дислоцировался в Симферополе. В симферопольской типографии были отпечатаны и первые экземпляры нот.

Экскурсии с шампанским

Власти Крыма разработали сценарий встречи первых поездов, которые прибудут на полуостров 25 декабря (из Санкт-Петербурга в Севастополь) и 26 декабря (из Москвы в Симферополь). Планируется, что на вокзале в Симферополе их будут встречать первые лица республики: глава региона Сергей Аксенов и спикер парламента Владимир Константинов, руководство Федерального агентства железнодорожного транспорта, и представители общественности.

Ожидается установление рекорда России по ручной буксировке на 20 метров железнодорожного состава представителями Ассоциации российских силачей. Общий вес составит более 800 тонн, он состоит из двух локомотивов и 12 пассажирских вагонов. Особый подарок с крымским колоритом приготовили для первых пассажиров известные винзаводы России - "Массандра" и "Золотая балка". Они устроят экскурсии с дегустациями по своим предприятиям и винным подвалам. Пропуском послужит билет с датой выезда на поезде.

Умные посты

Строители при прокладке железнодорожной части моста постарались внедрить по максимуму технических новинок. Железная дорога - это не только рельсы и шпалы, но и умная автоматика, которая обеспечит надежность сообщения.

На двух берегах Керченского пролива оборудуются посты электрической централизации - главные объекты на станциях Тамань-Пассажирская и Керчь-Южная Новый парк. Специальные устройства позволят в режиме реального времени управлять движением поездов на станционных путях, Крымском мосту и подходах к нему.

На керченском берегу установлены микропроцессоры, интеллектуальные контроллеры, путевые приемники и другие устройства. В целом - более 2 тыс. единиц оборудования. Этот "умный" центр отвечает за работу 18 стрелочных переводов, 26 сигнальных светофоров, 62 рельсовых цепей в парке путей станции Керчь-Южная Новый парк. Автоматика позволит избежать, например, случайного перевода стрелок и отправления поезда на занятый путь.

Пост будет контролировать график движения составов, корректировать их скорость и межпоездной интервал на мосту и подходе со стороны Крымского полуострова. На двухпутной железной дороге через Керченский пролив установлено 158 путевых ящиков с оборудованием, уложено более 500 км линий связи и сигнализации, централизации и блокировки. Коммуникация устройств на мосту с автоматикой станции и локомотивов позволит по сигналу снизить или увеличить скорость поезда, выполнить торможение. Также пост электрической централизации будет оборудован на краснодарской стороне пролива в Тамани. Для встречи пассажиров в порядок была приведена и вся инфраструктура, в том числе и вокзалы.

Цвета триколора

Встречать поезда на Крымском мосту будут специально оборудованной подсветкой, смонтированной вдоль всего мостового пролета. Всего установлено более 2 тыс. светильников с белыми, синими и красными диодами, в цветах российского флага. Они установлены на своде арки и опорах под ней: автодорожная арка будет светить синим, железнодорожная - красным светом, а фарватерные опоры и наружные вертикальные конструктивные элементы арок - белым.