Путин откроет железнодорожное движение по Крымскому мосту и посетит Адыгею

МОСКВА, 23 декабря. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин в понедельник совершит рабочую поездку в Южный федеральный округ, где примет участие в торжественных мероприятиях, посвященных открытию железнодорожного движения по Крымскому мосту. Как сообщает пресс-служба Кремля, в ходе поездки глава государства пообщается с рабочими-мостовиками, руководители отрасли доложат президенту о планах развития транспортной инфраструктуры юга России.
В этот же день Путин совершит рабочую поездку в Адыгею, где ознакомится с работой аграрного предприятия "Зеленый дом" и проведет встречу с представителями общественности по вопросам развития сельского хозяйства и сельских территорий.
Предприятие, которое посетит президент, представляет собой современный тепличный комплекс в Тахтамукайском районе Адыгеи. Как сообщается на сайте "Зеленого дома", комплекс был введен в эксплуатацию в 2010 году, на сегодняшний день там выращивается порядка 20 сортов роз по новейшей голландской технологии.
Во время большой пресс-конференции 19 декабря глава государства, говоря о развитии АПК, отметил, в частности, что сейчас Россия стала самым крупным поставщиком пшеницы на мировой рынок. В качестве сравнения он привел Советский Союз, который всегда был покупателем зерновых. Кроме того, Путин отметил рост показателей не только по зерновым, но также и по мясу птицы, свинине и так далее.
Возвращение большой железной дороги
Крымский мост - самый длинный в России и Европе, соединяет Керченский полуостров (Крым) с Таманским полуостровом (Краснодарский край). Он обеспечит бесперебойное транспортное сообщение Крыма с другими регионами России. Транспортный переход состоит из параллельно расположенных автомобильной и железнодорожной дорог. Автомобильная часть моста заработала в мае 2018 года, грузовое движение по нему началось позже, осенью того же года. Движение грузовых поездов планируется открыть в июне 2020 года.
27 декабря 2014 года власти в Киеве приказали прервать движение поездов, курсировавших между Симферополем, Севастополем и городами Украины, России, Белоруссии, а также Польши. В Крыму остались только пригородные железнодорожные перевозки. В год перевозилось около 3 млн пассажиров на электричках. Сейчас, по прогнозам, число пассажиров, прибывающих на пассажирских поездах на полуостров, составит в 2020 году порядка 3 млн человек, а к 2025 году может вырасти до 5 млн человек.
Строительство железнодорожной части транспортного перехода через Керченский пролив официально завершилось 18 декабря 2019 года, о чем сообщила Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору (Ростехнадзор), которая контролировала сооружение железнодорожной части транспортного перехода через Керченский пролив. Заключение о соответствии удостоверяет: объект построен и соответствует проектной документации.
Планируется, что до 24 декабря сооружение передадут балансодержателю. Осуществлять эксплуатацию железной дороги через Керченский пролив будет Крымская железная дорога (КЖД). Первый пассажирский поезд пересечет Керченский пролив по новой железной дороге 25 декабря. Один состав отправится из Санкт-Петербурга в Севастополь 23 декабря, второй, из Москвы в Симферополь, - 24 декабря.
Как будут ходить поезда
Отправление первого поезда из Санкт-Петербурга в Севастополь (№ 7/8) состоится в 14:00 мск 23 декабря с Московского вокзала. На торжественной церемонии отправления будет присутствовать генеральный директор перевозчика "Гранд сервис экспресс" Александр Ганов, сообщили ТАСС в пресс-службе компании.
Из Москвы в Симферополь поезд (№ 27/28) будет отправляться в 23:45 мск от Казанского вокзала. В пути поезда будут находится 43 часа 25 минут и 33 часа 05 минут соответственно, говорится на сайте перевозчика. В составах будут как одноэтажные, так и двухэтажные вагоны, что является особой новинкой для Крыма, поскольку ранее таких на полуострове не было. Стоимость билетов на поезд в Крым составит от 2966 рублей.
Поезда будут идти через Керченский мост в Джанкой, который вновь превращается в узловую станцию, и далее в Симферополь и Севастополь. Прибытие поездов ожидается в Симферополь в 8:50 мск, а в Севастополь в 9:25 мск.
Встречать и провожать поезда на станциях Симферополь и Севастополь будут известными мелодиями. В Симферополе это будет песня "Мой Симферополь - ворота Крыма" композитора Леонида Хейфеца-Поляковского, которая в год 200-летия Симферополя, в 1984 году, была признана лучшей песней о городе. В Севастополе поезд встретят торжественным и патриотичным "Легендарным Севастополем" композитора Вано Мурадели, который был утвержден гимном города-героя в 1994 году.
Провожать поезда из Крыма на вокзалах будут маршем "Прощание славянки". Он имеет тоже крымские корни. В 1912 году автору музыки Василию Агапкину помогал в доработке и оркестровке Яков Богорад - капельмейстер 51-го Литовского полка, который дислоцировался в Симферополе. В симферопольской типографии были отпечатаны и первые экземпляры нот.
Экскурсии с шампанским
Власти Крыма разработали сценарий встречи первых поездов, которые прибудут на полуостров 25 декабря (из Санкт-Петербурга в Севастополь) и 26 декабря (из Москвы в Симферополь). Планируется, что на вокзале в Симферополе их будут встречать первые лица республики: глава региона Сергей Аксенов и спикер парламента Владимир Константинов, руководство Федерального агентства железнодорожного транспорта, и представители общественности.
Ожидается установление рекорда России по ручной буксировке на 20 метров железнодорожного состава представителями Ассоциации российских силачей. Общий вес составит более 800 тонн, он состоит из двух локомотивов и 12 пассажирских вагонов. Особый подарок с крымским колоритом приготовили для первых пассажиров известные винзаводы России - "Массандра" и "Золотая балка". Они устроят экскурсии с дегустациями по своим предприятиям и винным подвалам. Пропуском послужит билет с датой выезда на поезде.
Умные посты
Строители при прокладке железнодорожной части моста постарались внедрить по максимуму технических новинок. Железная дорога - это не только рельсы и шпалы, но и умная автоматика, которая обеспечит надежность сообщения.
На двух берегах Керченского пролива оборудуются посты электрической централизации - главные объекты на станциях Тамань-Пассажирская и Керчь-Южная Новый парк. Специальные устройства позволят в режиме реального времени управлять движением поездов на станционных путях, Крымском мосту и подходах к нему.
На керченском берегу установлены микропроцессоры, интеллектуальные контроллеры, путевые приемники и другие устройства. В целом - более 2 тыс. единиц оборудования. Этот "умный" центр отвечает за работу 18 стрелочных переводов, 26 сигнальных светофоров, 62 рельсовых цепей в парке путей станции Керчь-Южная Новый парк. Автоматика позволит избежать, например, случайного перевода стрелок и отправления поезда на занятый путь.
Пост будет контролировать график движения составов, корректировать их скорость и межпоездной интервал на мосту и подходе со стороны Крымского полуострова. На двухпутной железной дороге через Керченский пролив установлено 158 путевых ящиков с оборудованием, уложено более 500 км линий связи и сигнализации, централизации и блокировки. Коммуникация устройств на мосту с автоматикой станции и локомотивов позволит по сигналу снизить или увеличить скорость поезда, выполнить торможение. Также пост электрической централизации будет оборудован на краснодарской стороне пролива в Тамани. Для встречи пассажиров в порядок была приведена и вся инфраструктура, в том числе и вокзалы.
Цвета триколора
Встречать поезда на Крымском мосту будут специально оборудованной подсветкой, смонтированной вдоль всего мостового пролета. Всего установлено более 2 тыс. светильников с белыми, синими и красными диодами, в цветах российского флага. Они установлены на своде арки и опорах под ней: автодорожная арка будет светить синим, железнодорожная - красным светом, а фарватерные опоры и наружные вертикальные конструктивные элементы арок - белым.