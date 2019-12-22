"Известия": премии топ-менеджеров крупнейших банков выросли в три-шесть раз за пять лет

МОСКВА, 23 декабря. /ТАСС/. Крупнейшие российские банки за последние пять лет увеличили вознаграждение ключевому управленческому персоналу, к которому обычно относятся члены совета директоров и правления, иногда - главный бухгалтер, в три-шесть раз. Об этом в понедельник сообщила газета "Известия" со ссылкой на данные отчетности банков.

Как сообщает издание, больше всего в январе - сентябре 2019 года ключевым сотрудникам заплатили Сбербанк (3,8 млрд рублей), ВТБ и Газпромбанк (по 3,3 млрд рублей). Далее идут Альфа-банк - 2,1 млрд рублей и банк "Открытие" - 1,76 млрд рублей.

По данным "Известий", за последние пять лет вознаграждение топ-менеджеров выросло многократно: с 2015 года Райффайзенбанк и Россельхозбанк увеличили его примерно вдвое, Альфа-банк и ВТБ - втрое, Сбербанк - вчетверо, а Московский кредитный банк - в шесть раз.

"Перед крупнейшими банками стоят непростые задачи: цифровизация, повышение эффективности бизнеса, вывод принципиально новых продуктов - и все это в условиях жесточайшей конкуренции, - пояснила газете директор по персоналу Московского кредитного банка Алена Ефремова. - Эффективные топ-менеджеры были и остаются дорогими, и найти их так же непросто, как и раньше".

В ВТБ изданию сообщили, что в 2018 году банк нарастил прибыль в 1,5 раза, до 179 млрд рублей, и заплатил более высокую годовую премию. В Московском кредитном банке рост компенсаций также объяснили наращиванием прибыли. В Россельхозбанке "Известиям" пояснили, что изменения связаны с выплатой долгосрочного вознаграждения, которое формируется с отсрочкой на три года. Сбербанк сослался на изменения в составе правления, а в Альфа-банке, Райффайзенбанке и банке "Открытие" не ответили на запрос издания о причинах роста вознаграждения.