Названы самые востребованные в России профессии

МОСКВА, 23 декабря. /ТАСС/. Профессия продавца-кассира стала лидером рейтинга наиболее востребованных среди рабочих и специалистов среднего звена в России, следует из данных Всероссийского научно-исследовательского института (ВНИИ) труда, которые имеются в распоряжении газеты "Известия" . В пятерку также вошли профессии повара, педагога профобучения, юриста и соцработника.

Кроме того, в списке специалисты по закупкам, медсестры, делопроизводители, бухгалтеры и педагоги-дефектологи. Во ВНИИ "Известиям" сообщили, что проведенное исследование касается только профессий рабочих и специалистов среднего звена.

Издание отмечает, что эта десятка наиболее востребованных профессий значительно отличается от аналогичного списка Минтруда, публикуемого раз в квартал. По данным "Известий", последний министерский рейтинг, подготовленный на конец сентября, возглавили рабочие-строители. Лидирующие позиции в списке Минтруда также заняли сотрудники металлообрабатывающих и машиностроительных производств (рабочие, механики и ремонтники), водители и операторы подвижного оборудования, операторы промышленных установок, руководители.

Во ВНИИ труда изданию пояснили, что разница обусловлена использованием более широкого набора инструментов для составления рейтинга, в то время как Минтруд представляет информацию по вакансиям, заявленным в службы занятости. Как уточнили изданию в пресс-службе института, специалисты ВНИИ опросили представителей 26,9 тыс. компаний, учли информацию о вакансиях на трех популярных сервисах по поиску работы и некоторые другие параметры.