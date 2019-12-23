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В кабмине ФРГ ожидают, что "Северный поток - 2" будет завершен во второй половине 2020 г.

Также там отметили, что несмотря на критику отдельных европейских стран, в Европе признают, что каждый несет ответственность за обеспечение энергоснабжения

ТАСС, 23 декабря. Координатор правительства Германии по трансатлантическому сотрудничеству Петер Байер в понедельник выразил надежду, что строительство "Северного потока - 2" будет завершено во второй половине 2020 года.

"Я полагаю, что во второй половине следующего года трубопровод будет готов", - заявил он в эфире радиостанции Deutschlandfunk. Байер также отметил, что несмотря на критику отдельных европейских стран, в частности Польши, "в Европе признают, что каждый несет ответственность за обеспечение энергоснабжения".

20 декабря вступили в силу санкции США в отношении газопроводов "Северный поток - 2" и "Турецкий поток". На этом фоне 21 декабря базирующаяся в Швейцарии компания Allseas, которая занимается укладкой труб для трубопровода "Северный поток - 2", уведомила о приостановке работ.

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Германия
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