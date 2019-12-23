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"Газпром нефть" намерена к 2025 году удвоить добычу на ачимовских месторождениях

В 2020 году компания планирует добыть с ачимовских месторождений 14 млн т углеводородов

МОСКВА, 23 декабря. /ТАСС/. "Газпром нефть" планирует добыть в 2019 году с ачимовских месторождений более 12 млн тонн углеводородов, в 2020 году - 14 млн т. К 2025 году нынешний показатель объема извлечения этой нефти будет удвоен, сказал в интервью журналу "Газпром" руководитель дирекции по геологоразведочным работам и развитию ресурсной базы ПАО "Газпром нефть" Юрий Масалкин.

"В 2019-м добыча с ачимовских месторождений превышает 12 млн т нефтяного эквивалента. План на 2020 год - добыть не менее 14 млн т н. э., - сказал он. - В случае успешного проведения опытно-промышленных работ к 2025 году мы можем удвоить показатели добычи на ачимовке".

По словам Масалкина, качество запасов в мире постепенно падает, и компании вынуждены обращать внимание на менее рентабельные и сложные в освоении запасы.

"По всей видимости, все уникальные месторождения нефти на суше к настоящему моменту открыты, периодически шельф приносит сюрпризы в виде крупных залежей. Но обычно новые открытия обладают средними и мелкими запасами. Традиционные месторождения вошли в стадию падающей добычи, качество запасов ухудшается. Это актуальное состояние всей мировой отрасли", - отметил он.

Поэтому нефтяники сейчас интенсивно работают над тем, чтобы увеличить коэффициент извлечения нефти, вовлекают в разработку нетрадиционные и трудноизвлекаемые запасы, чтобы удовлетворить растущий спрос.

"К счастью, технологии не стоят на месте, позволяя эффективно осваивать запасы, которые ранее извлечь было бы невозможно", - добавил Масалкин.

Большая Ачимовка

Ачимовская толща - пласты углеводородов, расположенные в нижней части меловых отложений практически непосредственно над нефтематеринской баженовской свитой. Она распространена в центральной зоне Западно-Сибирского бассейна, особенно в Уренгойском районе Ямало-Ненецкого округа.

Решение о выделении ачимовской толщи в самостоятельный поисковый объект и о начале реализации проекта "Большая Ачимовка" было принято в "Газпром нефти" в 2016 году. С этого времени ведутся работы по созданию региональной геологической модели добычи, совершенствуются технологии бурения и интенсификации притока в пластах, а также рассматриваются возможности развития ресурсной базы компании.

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