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Греф надеется на рациональное решение Зеленского по "дочке" Сбербанка

Глава Сбербанка уточнил, что рассчитывает получить разрешение на продажу банка, либо на полноценную работу на Украине

МОСКВА, 23 декабря. /ТАСС/. Глава Сбербанка Герман Греф надеется на рациональное решение со стороны президента Украины Владимира Зеленского и нового правительства по вопросу работы украинской "дочки" Сбербанка. Об этом банкир заявил в эфире телеканала "Россия-24".

"Мы выжили, утопить нас легальными методами нереально, потому что мы соответствуем всем критериям регулятора, поэтому очень хочется надеяться, что какое-то из двух решений рациональное новым президентом и новым правительством будет принято", - сказал он, уточнив, что рассчитывает получить разрешение на продажу банка, либо на полноценную работу на Украине.

Греф отметил, что украинская "дочка" Сбербанка находится в прекрасной форме. "В отличие от всей остальной банковской системы мы в любой момент готовы исполнить все обязательства перед своими вкладчиками, у нас более чем достаточно ликвидности, наш банк является прибыльным. Проблема заключается в том, что мы не можем полноценно работать, потому что банк находится под санкциями, но на сегодняшний день это лучший банк на украинском рынке", - сказал Греф.

Украинский Сбербанк находится под санкциями с марта 2017 года, когда Киев запретил ему любые финансовые операции в пользу связанных с ним лиц, в частности, материнских структур. С тех пор Сбербанк пытается продать свой бизнес на Украине, но Нацбанк страны отказывается согласовывать сделки.

Теги
УкраинаРоссияЗеленский, Владимир Александрович
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