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Предустановка российского софта на смартфоны нарушает нормы ЕАЭС, считают в Казахстане

Министр торговли и интеграции Казахстана заявил, что основной принцип поправок противоречит соглашению о Евразийском экономическом союзе и требованиям ВТО
Описание
© REUTERS/Aly Song

НУР-СУЛТАН, 23 декабря. /ТАСС/. Министр торговли и интеграции Казахстана Бахыт Султанов заявил, что поправки в законодательство РФ о необходимости предустановки на смартфоны и компьютеры приложений, ориентированных на российскую аудиторию, могут противоречить нормам Евразийского экономического союза (ЕАЭС).

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"Речь идет о предустановке определенных программных продуктов, которые именно российскими должны быть. Здесь простой принцип - не должно быть заточки на конкретные предприятия, тем более с указанием какой-то национальной принадлежности, потому что мы вступили в единый рынок. Для нас все предприятия являются одинаковыми - российские, казахстанские, белорусские, киргизские, армянские", - сказал Султанов, поясняя позицию Казахстана по этому вопросу на пресс-конференции в понедельник. По его мнению, основной принцип поправок "противоречит соглашению о Евразийском экономическом союзе и требованиям ВТО".

2 декабря президент России Владимир Путин подписал закон, предусматривающий необходимость предустановки на смартфоны, компьютеры и телевизоры с функцией Smart TV приложений, ориентированных на российскую аудиторию. Согласно тексту закона, при продаже отдельных видов технически сложных товаров потребителю обеспечивается возможность использовать такие товары с предварительно установленными российскими программами для электронных вычислительных машин. Перечень технически сложных товаров, порядок составления и ведения перечня российских программ, которые должны быть предварительно установлены, а также порядок их предварительной установки будет определять правительство РФ.

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КазахстанРоссия
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