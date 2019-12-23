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Совфед одобрил закон об отмене банковских комиссий за перечисление курортного сбора

Участники эксперимента по введению курортного сбора ранее заявили об увеличении финансовой нагрузки из-за комиссии при переводе средств в субъект России

МОСКВА, 23 декабря. /ТАСС/. Совет Федерации на заседании в понедельник одобрил закон, в соответствии с которым при перечислении операторами курортного сбора денежных средств, поступивших в бюджет субъекта РФ, банки не взимают комиссионное вознаграждение. Документ инициирован правительством РФ.

В соответствии с действующим законодательством банк может установить по соглашению с клиентом комиссионное вознаграждение за эту операцию.

При реализации закона о проведении эксперимента по введению курортного сбора в Крыму, Алтайском крае, Краснодарском крае и Ставропольском крае регионами - участниками эксперимента обозначена проблема, связанная с возможностью увеличения финансовой нагрузки на операторов курортного сбора в связи со взиманием кредитными организациями комиссионного вознаграждения при перечислении курортного сбора в бюджет субъекта РФ. Документ разработан для снижения финансовой нагрузки на операторов курортного сбора в связи с перечислением платы за пользование курортной инфраструктурой в бюджет субъекта РФ, на территории которого проводится эксперимент, говорится в пояснительной записке.

В июле 2017 года в РФ принят закон о введении курортного сбора. Документ предусматривает введение в экспериментальном режиме в 2018-2022 годах сбора с туристов за пользование курортной инфраструктурой в Алтайском, Краснодарском, Ставропольском краях и в Крыму. С 1 мая 2018 года эксперимент стартовал в Алтайском и Ставропольском краях, с 16 июля - в Краснодарском крае. Введение туристского сбора предполагается в том числе при посещении культурных, рекреационных, исторических объектов.

Как сообщила ранее заместитель министра по делам Северного Кавказа Ольга Рухуллаева, в 2019 году в результате эксперимента по введению курортного сбора в трех российских регионах получено 863 млн рублей.

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