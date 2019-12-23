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Асад принял решение отдавать приоритет российским компаниям

МОСКВА, 23 декабря. /ТАСС/. Сирия будет отдавать приоритет российским компаниям при выстраивании экономических отношений в соответствии с решением президента Башара Асада. Об этом заявил в понедельник глава МИД Сирии Валид Муаллем на встрече с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым.

"Вы верно отметили, что мой визит приурочен к двенадцатому заседанию российско-сирийской межправительственной комиссии, - сказал он. - Пользуясь случаем, хочу заверить дорогого друга, что цель моего визита, цель нашей работы - вывести наше торгово-экономическое сотрудничество на уровень, соответствующий политическому и военному взаимодействию. Президентом Башаром Асадом принято твердое решение отдавать российским компаниям приоритет при работе в Сирии, так как именно РФ благодаря решению президента Владимира Владимировича Путина встала плечом к плечу с Сирией в борьбе с террором".

Теги
СирияРоссияАсад, Башар Хафез
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