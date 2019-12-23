РЖД проведут аукцион по продаже пакета акций дочерней компании "Вагонреммаш"

МОСКВА, 23 декабря. /ТАСС/. "Российские железные дороги" в феврале 2020 года выставят на торги дочернюю вагоноремонтную компанию "Вагонреммаш", говорится в сообщении банка ВТБ, организатора аукциона.

РЖД планируют реализовать 25% плюс одну акцию "Вагонреммаша". Торги пройдут 6 февраля 2020 года. Стартовая и минимальная цена пакета составляет 1 млрд 137 млн 409 тыс. рублей, первый шаг аукциона - 2,591 млн рублей, последующие - по 5 млн рублей.

В 2014 году РЖД продали 75% минус две акции компании "Железнодорожному сервисному альянсу" за 2,501 млрд рублей.

Основной вид деятельности "Вагонреммаша" - ремонт пассажирских вагонов. Ранее РЖД уже продали одну из своих вагоноремонтных "дочек", реализовав 100% минус одна акция "Вагонной ремонтной компании - 3" за 8,65 млрд рублей при стартовой цене в 7,016 млрд рублей. Покупателем стала компания "Бизнес оптима", которая входит в "Объединенную металлургическую компанию".

"Вагонреммаш" создан в 2008 году на базе трех вагоноремонтных заводов - Воронежского, Тамбовского и Новороссийского.