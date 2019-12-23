{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

РЖД проведут аукцион по продаже пакета акций дочерней компании "Вагонреммаш"

Торги запланированы на 6 февраля 2020 года

МОСКВА, 23 декабря. /ТАСС/. "Российские железные дороги" в феврале 2020 года выставят на торги дочернюю вагоноремонтную компанию "Вагонреммаш", говорится в сообщении банка ВТБ, организатора аукциона.

РЖД планируют реализовать 25% плюс одну акцию "Вагонреммаша". Торги пройдут 6 февраля 2020 года. Стартовая и минимальная цена пакета составляет 1 млрд 137 млн 409 тыс. рублей, первый шаг аукциона - 2,591 млн рублей, последующие - по 5 млн рублей.

В 2014 году РЖД продали 75% минус две акции компании "Железнодорожному сервисному альянсу" за 2,501 млрд рублей.

Основной вид деятельности "Вагонреммаша" - ремонт пассажирских вагонов. Ранее РЖД уже продали одну из своих вагоноремонтных "дочек", реализовав 100% минус одна акция "Вагонной ремонтной компании - 3" за 8,65 млрд рублей при стартовой цене в 7,016 млрд рублей. Покупателем стала компания "Бизнес оптима", которая входит в "Объединенную металлургическую компанию".

"Вагонреммаш" создан в 2008 году на базе трех вагоноремонтных заводов - Воронежского, Тамбовского и Новороссийского.

Теги
Россия
Реклама на ТАСС
ЦБ советует банкам не отказывать россиянам в сдаче данных в Единую биометрическую систему
Банки должны оказывать эту услугу вне зависимости от того, является ли обратившийся клиентом кредитной организации или нет, отмечает регулятор
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС