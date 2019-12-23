Путин: Россия будет и дальше реализовывать проекты, подобные Крымскому мосту

ТАМАНЬ, 23 декабря. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин уверен, что страна будет и впредь реализовывать масштабные проекты, подобные Крымскому мосту. Об этом он заявил на церемонии запуска железнодорожного движения по мосту.
"Вы показали, что мы можем на основе своей собственной технологической базы осуществлять такие масштабные проекты, - отметил Путин. - Это вселяет без всякого преувеличения практически в каждого из нас уверенность в том, что мы и другие подобного рода проекты можем и обязательно будем делать в будущем".
Запуск движения по мосту президент назвал приятным и очень важным событием, причем не только для Крыма, но и для всей страны в целом.
"Такие объекты инфраструктурного характера, как грандиозный мост, который вы построили, будут влиять на всю экономику", - пояснил он. Путин заметил, что речь идет не о запуске железнодорожного движения на полуостров, а о восстановлении этого движения. Он пояснил, что первый поезд из Санкт-Петербурга в Севастополь отправился еще 145 лет назад, а за всю историю страны сообщение с полуостровом прерывалось лишь три раза: в 1917 году, в годы Великой Отечественной войны и в 2014 году. "Но вы восстановили это", - сказал президент, обращаясь к рабочим-мостовикам и другим специалистам, которые участвуют в церемонии. "Восстановили, правда, по другому, но надежному и крепкому маршруту", - добавил он.
Путин заявил, что по Крымскому мосту в 2020 году проедут около 14 млн человек, а также будет провезено 13 млн тонн грузов. Он добавил, что важно даже не это, а "то, что вы своей работой, своим талантом, настойчивостью и целеустремленностью показали, что Россия в состоянии делать такие мирового уровня инфраструктурные проекты".