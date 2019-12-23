Путин: Россия будет и дальше реализовывать проекты, подобные Крымскому мосту

ТАМАНЬ, 23 декабря. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин уверен, что страна будет и впредь реализовывать масштабные проекты, подобные Крымскому мосту. Об этом он заявил на церемонии запуска железнодорожного движения по мосту.

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"Вы показали, что мы можем на основе своей собственной технологической базы осуществлять такие масштабные проекты, - отметил Путин. - Это вселяет без всякого преувеличения практически в каждого из нас уверенность в том, что мы и другие подобного рода проекты можем и обязательно будем делать в будущем".

Запуск движения по мосту президент назвал приятным и очень важным событием, причем не только для Крыма, но и для всей страны в целом.

"Такие объекты инфраструктурного характера, как грандиозный мост, который вы построили, будут влиять на всю экономику", - пояснил он. Путин заметил, что речь идет не о запуске железнодорожного движения на полуостров, а о восстановлении этого движения. Он пояснил, что первый поезд из Санкт-Петербурга в Севастополь отправился еще 145 лет назад, а за всю историю страны сообщение с полуостровом прерывалось лишь три раза: в 1917 году, в годы Великой Отечественной войны и в 2014 году. "Но вы восстановили это", - сказал президент, обращаясь к рабочим-мостовикам и другим специалистам, которые участвуют в церемонии. "Восстановили, правда, по другому, но надежному и крепкому маршруту", - добавил он.

Путин заявил, что по Крымскому мосту в 2020 году проедут около 14 млн человек, а также будет провезено 13 млн тонн грузов. Он добавил, что важно даже не это, а "то, что вы своей работой, своим талантом, настойчивостью и целеустремленностью показали, что Россия в состоянии делать такие мирового уровня инфраструктурные проекты".