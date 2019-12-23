Добыча "Газпрома" в 2019 году превысит 500 млрд куб. м. газа

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 23 декабря. /ТАСС/. Добыча "Газпрома" по итогам 2019 года может превысить 500 млрд кубометров газа, что на 0,5% выше уровня прошлого года, сообщил журналистам заместитель председателя правления российского газового холдинга Виталий Маркелов.

"Будет больше", - сказал он, отвечая на вопрос, превысит ли объем добычи 500 млрд куб. м газа.

В 2019 году "Газпром" планировал добыть 495,1 млрд куб. м газа, что на 0,5% ниже уровня прошлого года. В 2018 году "Газпром" увеличил добычу газа на 5,4% - до 497,6 млрд куб. м, экспорт газа - на 4%, до 201,8 млрд куб. м.

В 2018 году изначальный план добычи составлял 474 млрд куб. м газа, но несколько раз пересматривался в сторону увеличения.

В новость были внесены изменения (16:08 мск) — обновлена информация по тексту.