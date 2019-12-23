{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Обновлено 

Добыча "Газпрома" в 2019 году превысит 500 млрд куб. м. газа

Добыча газа ожидается на 0,5% выше уровня прошлого года

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 23 декабря. /ТАСС/. Добыча "Газпрома" по итогам 2019 года может превысить 500 млрд кубометров газа, что на 0,5% выше уровня прошлого года, сообщил журналистам заместитель председателя правления российского газового холдинга Виталий Маркелов.

"Будет больше", - сказал он, отвечая на вопрос, превысит ли объем добычи 500 млрд куб. м газа.

В 2019 году "Газпром" планировал добыть 495,1 млрд куб. м газа, что на 0,5% ниже уровня прошлого года. В 2018 году "Газпром" увеличил добычу газа на 5,4% - до 497,6 млрд куб. м, экспорт газа - на 4%, до 201,8 млрд куб. м.

В 2018 году изначальный план добычи составлял 474 млрд куб. м газа, но несколько раз пересматривался в сторону увеличения.

В новость были внесены изменения (16:08 мск) — обновлена информация по тексту.

Теги
Россия
Реклама на ТАСС
Путин поручит распространить господдержку на все вузы, которые готовят кадры для АПК
Ранее речь шла только о вузах, находящихся в ведомственной принадлежности только министерства сельского хозяйства
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС