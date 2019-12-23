Надежный и крепкий маршрут. Путин открыл железнодорожное сообщение по Крымскому мосту

МОСКВА, 23 декабря. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин открыл в понедельник железнодорожное сообщение по мосту через Керченский пролив: в кабине рельсового автобуса он совершил поездку из Керчи в Тамань. Запуск регулярного движения поездов между Крымским полуостровом и материковой частью России стал, без преувеличения, одним из центральных событий уходящего 2019 года.

Крымский мост: стройка тысячелетия, за которой вы не могли не следить

Крымский мост: стройка тысячелетия, за которой вы не могли не следить Вспоминаем все: от первого замысла до первой поездки

"Такие объекты инфраструктурного характера, как грандиозный мост, который вы построили, будут влиять на всю экономику", - заявил глава государства, обращаясь к участникам церемонии открытия железнодорожного сообщения по Крымскому мосту.

Назвав мост "инфраструктурным проектом мирового уровня", Путин выразил уверенность в том, что Россия и в дальнейшем будет реализовывать подобные проекты.

Российский лидер в режиме телемоста приветствовал отправление первого пассажирского поезда из Санкт-Петербурга в Севастополь. В ночь на 25 декабря этот поезд проследует по 19-километровому Крымскому мосту, который является крупнейшим в Европе.

По надежному маршруту

Часть пути по мосту через Керченский пролив Путин проделал в кабине машиниста, где, в частности, выслушал доклад министра транспорта РФ Евгения Дитриха о дальнейших задачах совершенствования железнодорожной сети в Крыму. Затем президент перешел в один из вагонов, где в непринужденной обстановке пообщался с рабочими и инженерами, которые были заняты на строительстве моста.

"Вы показали, что мы можем на основе своей собственной технологической базы осуществлять такие масштабные проекты, - обратился Путин к строителям моста на торжественной церемонии. - Это вселяет без всякого преувеличения практически в каждого из нас уверенность в том, что мы и другие подобного рода проекты можем и обязательно будем делать в будущем".

Глава государства особо акцентировал внимание на том, что речь идет не о запуске, а о восстановлении железнодорожного сообщения с Крымом. Он напомнил, что первый поезд из Санкт-Петербурга в Севастополь отправился еще 145 лет назад, и с тех пор сообщение с полуостровом прерывалось лишь трижды: после Октябрьской революции 1917 года, в период Великой Отечественной войны и в 2014 году, когда после воссоединения Крыма с Россией власти Украины организовали транспортную блокаду полуострова.

"Но вы восстановили это [сообщение]", - сказал президент, обращаясь к строителям и транспортникам. "Восстановили, правда, по другому, но надежному и крепкому маршруту", - добавил он.

Путешествие из Петербурга в Севастополь

В режиме телемоста Путин смог наблюдать за отправлением первого фирменного пассажирского поезда "Таврия" из Санкт-Петербурга в Севастополь. Состав, вышедший с Московского вокзала, будет находиться в пути 43 часа 25 минут. В Севастополь он прибудет 25 декабря в 09:25 мск. Непосредственно по Крымскому мосту поезд проедет 25 декабря примерно в 02:10 - 02:30 мск.

Общая протяженность пути составляет 2,4 тыс. км. На маршруте расположены 20 станций. Самая "молодая" из них - Тамань-Пассажирская, которая расположена ближе всего к мосту через Керченский пролив. 25 декабря она примет первых пассажиров.

Стоимость билетов по маршруту Санкт-Петербург - Севастополь составляет от 3500 рублей. Все билеты на первый рейс по восстановленному маршруту были раскуплены за короткий срок.

Первый поезд из Москвы в Симферополь через Крымский мост отправится 24 декабря, время в пути составит 33 часа. Власти Крыма разработали сценарий встречи первых поездов, которые прибудут на полуостров 25 декабря (из Санкт-Петербурга в Севастополь) и 26 декабря (из Москвы в Симферополь). Планируется, что на вокзале в Симферополе их будут встречать первые лица республики: глава региона Сергей Аксенов и спикер парламента Владимир Константинов, руководство Федерального агентства железнодорожного транспорта, и представители общественности.

Импульс для регионов

По словам главы Крыма, железнодорожное сообщение, восстановленное "вопреки всем блокадам и провокациям", безусловно, "придаст новый импульс развитию полуострова". Спасибо всем, кто внес свой вклад в этот успех, кто помог "сказку сделать былью" и воплотить в реальность мечту многих поколений!" - поблагодарил Аксенов строителей моста через Керченский пролив.

Как отметил врио губернатора Севастополя Михаил Развожаев, власти города рассчитывают, что запуск пассажирских поездов на Крымский полуостров поможет увеличить турпоток не менее чем на 20%.

По мнению губернатора Кубани Вениамина Кондратьева, благодаря открытию железнодорожного полотна на Крымском мосту Краснодарский край превращается в один из главных транзитных регионов страны. С 2014 года на Кубани реализуется ряд инвестиционных проектов, в числе которых обход Краснодарского железнодорожного узла, строительство путей, пограничных и сортировочных станций у портов Азово-Черноморского бассейна, реконструкция линий Таманского полуострова.

"Проекты - масштабные, и они в целом влияют на развитие транспортной системы края. Мы ожидаем увеличения пропускной способности железных дорог к морским портам до 154 пар поездов. Объем грузоперевозок превысит 125 млн тонн в год", - отметил губернатор.

Он также подчеркнул, что благодаря мосту Кубань и Крым "стали еще на шаг ближе к созданию фактически единого черноморского курорта" и теперь прорабатывают вопрос о запуске электричек между регионами.