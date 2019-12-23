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Авиакомпании предупредили о возможности перебоев в перевозках на новогодние праздники

По данным АЭВТ, до 30 новых самолетов различных авиакомпаний могут не принять участие в полетной программе из-за сложностей в их регистрации
Описание
© Валерий Шарифулин/ТАСС

МОСКВА, 23 декабря. /ТАСС/. Ассоциация эксплуатантов воздушного транспорта (АЭВТ) сообщила о возможности массовых срывов программ перевозок в период новогодних праздников. Такое предупреждение содержится в письме президента АЭВТ Владимира Тасуна заместителю министра транспорта РФ Александру Юрчику (опубликовано на сайте АЭВТ).

По данным ассоциации, до 30 новых самолетов различных авиакомпаний могут не принять участие в полетной программе из-за сложностей в их регистрации. Как следует из письма АЭВТ, авиакомпании не могут включить новые суда в приложение (представляет собой список воздушных судов) к международным соглашениям о передаче функций и обязанностей по надзору. То есть, как конкретизирует газета "Коммерсантъ", Минтранс с октября не вносит новые иностранные самолеты, поступающие авиакомпаниям, в межправительственное соглашение с Бермудскими островами, где зарегистрировано около 75% всех судов российских авиакомпаний.

"По обращениям авиакомпаний, речь в текущий момент идет о 27-З0 ВС [воздушные суда]. Данные ВС заранее планировались авиакомпаниями для выполнения программ полетов в период новогодних праздников. Невключение такого большого количества ВС в приложение к соответствующим соглашениям делает невозможным их включение в сертификаты эксплуатантов, что в конечном счете приведет к массовому срыву программ полетов в пиковые дни новогодних праздников. Все необходимые документы по данным ВС представлены в департамент государственной политики в области гражданской авиации", - говорится в письме.

Тасун просит "во избежание массовых срывов программ перевозок в период предстоящих праздников дать указание департаментy государственной политики в области гражданской авиации" включить самолеты в приложение к соглашениям.

Как уточняет "Коммерсантъ" со ссылкой на свои источники, в письме речь идет о самолетах "Аэрофлота", "Сибири", "Победы", Уральских авиалиний" и Red Wings. Также собеседники газеты утверждают, что сейчас уже удалось договориться о внесении судов в соглашение "Аэрофлоту" и "Сибири".

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