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Путин обещал обсудить вопрос снижения пошлин на российские вина при экспорте в Китай

Производители вина уточнили, что ввозная пошлина на российские вина выше, чем на многие вина, которые поставляются из других стран

ПОСЕЛОК ЭНЕМ /Адыгея/, 23 декабря. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин обещал обсудить вопрос снижения пошлин на российские вина при экспорте в Китай. Об этом он заявил в понедельник в Адыгее на встрече с представителями общественности по вопросам развития сельского хозяйства и сельских территорий в РФ.

"Пообсуждаем с нашими китайскими друзьями, обязательно поговорим на этот счет", - сказал президент, отвечая на вопрос представителя винодельческого предприятия "Фанагория" (Краснодарский край) Петра Романишина.

Как сообщил Романишин, совокупные платежи при ввозе российского вина в Китай составляют около 50% от таможенной стоимости. Вместе с тем ряд стран - Австралия, Молдавия, Чили - на этот рынок ввозят на более льготных условиях. "Если возможно, в двухсторонних торговых переговорах эту ситуацию учесть. Ввозная пошлина на российские вина выше, чем на многие вина, которые поставляются из других стран", - сказал он.

Путин также отметил важность принятого закона о виноградарстве и виноделии, в том числе в части запрета на производство российского вина из импортного виноматериала. "Для наших производителей ключевой вопрос, насколько я понимаю, потому что виноматериалы так называемые танкерами завозят, а здесь просто по бутылкам разливают, и все. Тогда нашим производителям винограда и вина становится конкурировать практически невозможно", - сказал он.

Кроме того, Путин обещал рассмотреть возможность введения налоговых стимулов при использовании земель сельхозназначения.

Закон о виноделии

В конце декабря Госдума приняла в третьем чтении, а затем Совфед одобрил закон о виноградарстве и виноделии, направленный на установление единого правового регулирования в сфере производства и оборота продукции виноградарства и виноделия. Закон подготовлен в рамках реализации приоритетного национального проекта "Международная кооперация и экспорт" и определяет формы государственной поддержки виноделия.

Закон разработан в рамках исполнения указа президента РФ от 7 мая 2018 г. "О национальных целях и стратегических задачах развития РФ на период до 2024 г.". При подготовке документа были учтены положения концепции госполитики по снижению масштабов злоупотребления алкогольной продукцией и профилактике алкоголизма среди населения РФ на период до 2020 г.

Теги
Путин, Владимир ВладимировичРоссия
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