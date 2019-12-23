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Путин подписал распоряжение о проведении Годов научно-технического сотрудничества РФ и КНР

Ранее сообщалось, что Годы российско-китайского научно-технического и инновационного сотрудничества будут включать около 800 мероприятий различной тематики

МОСКВА, 23 декабря. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин подписал распоряжение о проведении в 2020-м и 2021-м Годов российско-китайского научно-технического и инновационного сотрудничества. Соответствующий документ опубликован в понедельник на официальном портале правовой информации.

"В целях дальнейшего развития российско-китайских отношений и расширения двусторонних связей в научно-технической и инновационной областях провести в 2020-2021 годах Годы российско-китайского научно-технического и инновационного сотрудничества", - говорится в документе.

Согласно распоряжению, правительству РФ необходимо образовать организационный комитет по проведению Годов, Комитет будет обеспечивать координацию федеральных органов исполнительной власти и заинтересованных организаций, а также взаимодействие с оргкомитетом Китая для подготовки и реализации мероприятий в рамках Годов российско-китайского научно-технического и инновационного сотрудничества.

Ранее сообщалось, что Годы российско-китайского научно-технического и инновационного сотрудничества будут включать около 800 мероприятий различной тематики, в том числе мероприятия по продвижению русского и китайского языков в стране-партнере.

Теги
Путин, Владимир ВладимировичРоссияКитай
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