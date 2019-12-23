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"Аэрофлот" урегулировал в суде Техаса иск компании Interface IP

Поводом для иска был вопрос об использовании двух патентов, описывающих процесс выведение графической информации на экран компьютера

НЬЮ-ЙОРК, 23 декабря. /ТАСС/. Российская авиакомпания "Аэрофлот" и американская компания Interface IP Holdings LLC достигли соглашения по иску, поданному американской компанией в суд штата Техас.

Как указывается в документе, размещенном в понедельник в информационной базе американских судов Pacer представителем компании-истца Брэдфордом Блэком, поскольку стороны пришли к соглашению, "истец через своего адвоката и в соответствии с разделом 41-а Федеральных правил гражданского судопроизводства (Federal Rule of CiviL Procedure) добровольно отказывается от этих действий и каждая из сторон будет нести издержки и выплаты, связанные с этим делом".

Согласно документам, поданным в окружной суд Западного округа штата Техас в сентябре нынешнего года, поводом для иска был вопрос об использовании двух патентов, описывающих процесс выведение графической информации на экран компьютера. Компания-истец требовала суда присяжных. Конкретная сумма компенсации в иске не указывалась.

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