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Аксенов заявил, что работы на Крымском мосту продолжаются

Их план согласован с Министерством транспорта

МОСКВА, 23 декабря. /ТАСС/. План работ над инфраструктурой Крымского моста, на котором были открыты железнодорожные пути, согласован с Министерством транспорта РФ и будет выполнен. Об этом заявил в понедельник глава региона Сергей Аксенов в эфире телеканала "Россия-24".

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"Дело в том, что ряд работ предстоит, в том числе по электрификации, работы проводились параллельно с проектированием, параллельно с оформлением земельных участков, поэтому с министерством транспорта план действий согласован и в принципе он будет выполнен", - сказал он.

Глава республики также отметил, что около 60 пар грузовых и 20 пар гражданских поездов будут задействованы в перевозках к 2024-2025 году, что означает "новую возможность развития по всем без исключения направлениям".

Первый поезд из Санкт-Петербурга в Севастополь по Крымскому мосту отправился 23 декабря 2019 года, время в пути составит 43,5 часа, а 24 декабря отправится первый поезд из Москвы в Симферополь, время в пути - 33 часа.

Крымский мост - самый длинный в России и Европе, соединяет Керченский полуостров (Крым) с Таманским полуостровом (Краснодарский край). Он обеспечит бесперебойное транспортное сообщение Крыма с другими регионами России. Гарантийный срок службы моста составляет 100 лет.

Теги
РоссияАксенов, Сергей ВалерьевичКрым
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