На судоверфи "Звезда" началась резка металла для новой линии арктических танкеров-челноков

ВЛАДИВОСТОК, 24 декабря. /ТАСС/. Судостроительный комплекс "Звезда" в Приморском крае приступил к строительству новой линии танкеров-челноков для арктической навигации ARC6. Об этом сообщает во вторник пресс-служба АО "Дальневосточный центр судостроения и судоремонта" (ДЦСС), в который входит и "Звезда".

"Судостроительный комплекс "Звезда" приступил к резке металла для первого арктического танкера-челнока ледового класса ARC6 дедвейтом 69 000 тонн. Резка первых деталей корпуса танкера началась в блоке корпусных производств на высокотехнологичном газо-плазменном станке. Этот заказ открывает новую линейку судов верфи - крупнотоннажных танкеров-челноков ледового класса, что позволит предприятию освоить новые технологии", - говорится в сообщении.

Нефтеналивной танкер-челнок будет иметь высокий ледовый класс и способен самостоятельно двигаться в арктических водах без ледокола. Допустимыми условиями для него являются разряженные однолетние арктические льды толщиной до 1,1 м в зимне-весеннюю навигацию, и до 1,7 м в летне-осеннюю. Длина судна составляет 257 м, ширина - 34 м.

Сейчас на ССК "Заезда" уже запущено строительство танкеров типа "афрамакс", которые предназначены для перевозки сырой нефти и нефтепродуктов в неограниченном районе плавания благодаря энергетическим установкам, которые могут работать на сжиженном природном газе - экологически чистом топливе. В серии "афрамакс" 12 танкеров.

Судостроительный комплекс "Звезда" создается в городе Большой Камень консорциумом "Роснефти", "Роснефтегаза" и Газпромбанка. После ввода в эксплуатацию "Звезда" станет первой в России верфью крупнотоннажного судостроения и будет выпускать целую линейку средне- и крупнотоннажных судов и морской техники, в том числе танкеры, газовозы, элементы буровых платформ, суда снабжения и сейсморазведки.