"Яндекс" изучил поисковые запросы россиян о путешествиях на Новый год

МОСКВА, 24 декабря. /ТАСС/. Доля поисковых запросов в интернете о путешествиях в новогодние праздники за пять лет увеличилась в 1,5 раза. Об этом говорится в сообщении "Яндекса".

Это свидетельствует о том, что россияне стали больше путешествовать в новогодние праздники, отмечается в исследовании.

Аналитики "Яндекс.Путешествий" проанализировали запросы российских пользователей с 15 ноября по 15 декабря. Оказалось, что чаще всего в этот период путешественники ищут информацию об отдыхе внутри страны. При этом если пять лет назад на запросы про внутренний туризм на новогодние праздники приходилась примерно четверть предновогодних туристических запросов, то теперь - половина, подсчитали эксперты.

Наиболее популярными городами, согласно предновогодним туристическим запросам, стали Москва, Сочи и Санкт-Петербург. Также в топ из российских городов вошли Казань (седьмое место), Анапа (10-е место) и Ялта (14-е место).

Среди зарубежных направлений в топ-15 вошли Пхукет (Таиланд), Дубай (ОАЭ), Аланья, Кемер, Сиде (Турция), Паттайя, Нячанг (Вьетнам), Прага и Стамбул. При этом суммарно самая большая доля туристических запросов перед Новым годом среди зарубежных направлений пришлась на Турцию - за пять лет она выросла более чем в два раза.

Цены на отдых

Многие отели поднимают цены на время новогодних праздников. Аналитики "Яндекс.Путешествий" сравнили цены за два периода: новогодний (с 23 декабря по 14 января) и все остальные дни декабря и января. Выяснилось, что в городах, входящих в топ-50 популярных новогодних туристических направлений, цены в среднем становятся выше на 24%.

Из заграничных городов сильнее всего дорожает Дубай - более чем на 40%, примерно на треть повышаются цены в Минске, Пхукете, Таллине и Стамбуле.

В некоторых российских городах гостиницы тоже становятся заметно дороже. Например, в Суздале цены растут в 2,5 раза на Новый год, в Великом Устюге и Великом Новгороде - на три четверти, подсчитали эксперты.