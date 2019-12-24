РБК: "Яндекс" оценит платежеспособность россиян для банков

МОСКВА, 24 декабря. /ТАСС/. Компания "Яндекс" совместно с двумя крупнейшими российскими кредитными бюро - "Объединенное кредитное бюро" (ОКБ) и Бюро кредитных историй (БКИ) "Эквифакс" - запустила новый проект "Интернет-скоринг бюро" по оценке платежеспособности заемщиков для банков, сообщает РБК со ссылкой на источники на рынке. "Яндекс" подтвердил изданию факт сотрудничества.

Данные о клиентах, которые собирает "Яндекс", будут использоваться для оценки их скорингового балла. Используя это балл, банк может принять решение о выдаче кредита заемщику, которым он бы раньше его не выдал, потому что не обладал достаточной информацией, либо о невыдаче невозвратного кредита. Скоринговый балл, даже полученный на основе агрегированных и обезличенных данных, повышает возможности банков оценивать потенциальных заемщиков, пишет РБК, ссылаясь на оценку гендиректора Национального рейтингового агентства (НРА) Алексея Богомолова.

Согласно презентации ОКБ, которая есть в распоряжении издания, БКИ располагает данными о кредитах, запросах на кредиты, платежах человека и его кредитной нагрузке. "Яндекс" в свою очередь владеет статистическими данными о своих пользователях, агрегированными и обезличенными. Скоринг проводится "на основе аналитических признаков "Яндекса", а затем эта оценка добавляется к скоринговой оценке БКИ, общий балл предоставляет в банк. При этом, ОКБ и "Яндекс" не имеют доступ к данным друг друга, отмечает РБК со ссылкой на представителя кредитного бюро, которое сотрудничает с IT-компанией.

Какие данные используются для построения скоринговой модели, "Яндекс" не раскрывает. "Обезличенные данные обрабатываются алгоритмами автоматически и находятся исключительно в закрытом контуре "Яндекса". В аналитических моделях используется более 1000 разноплановых факторов. По итогам анализа партнер получает только одно число - результат оценки", - отметил представитель компании.

Он добавил, что результат не является руководством к действию и не влияет на скоринговый балл, присвоенный БКИ. "Он носит только рекомендательный характер и передается для использования только в маркетинговых целях", - заявили в "Яндексе".

По данным источника РБК, кредитное бюро передает "Яндексу" в хэшированном (зашифрованном) виде два идентификатора клиента: адрес электронной почты и мобильный телефон. На основе этих данных система строит модель и выдает цифру - некий процент. Собеседник издания отметил, что "Яндекс" не может понять, по какому человеку получил запрос и не передает данные клиентов кому-либо. Партнерам данные пользователей не передаются, указали в пресс-службе компании.

Тестирование сервиса

Несколько российских банков сейчас тестируют модель оценки от "Яндекса" и кредитных бюро. Их точное количество не раскрывается, однако, среди участников нет Сбербанка, сообщил РБК гендиректор ОКБ Артур Александрович.

Представитель "Ренессанс Кредита" рассказал изданию, что организация тестировала сервис, но на данный момент в принятии решений его не использует. В Совкомбанке заявили, что получили доступ к тестированию продукта. ВТБ "знает о данной инициативе и поддерживает создание нового сервиса", отмечает представитель банка. Альфа-банк не использует скоринговый продукт "Яндекса", но считает его перспективным.