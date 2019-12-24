Энерготариф в Магаданской области снизят на 30% с 1 января 2020 года

ТАСС, 24 декабря. Стоимость электроэнергии для жителей Магаданской области с 1 января 2020 года снизится более чем на 33% и составит 3,51 рублей за 1 кВт/ час в первом полугодии и 3,65 рублей - во втором. Департамент цен и тарифов региона внес соответствующие изменения в приказ об установлении энерготарифов, сообщает во вторник пресс-служба правительства Колымы.

Магаданская область входит в десятку регионов-лидеров по стоимости электроэнергии. Сейчас тариф для колымчан составляет 5,25 рублей за 1 кВт/час. О снижении энерготарифа губернатор региона Сергей Носов заявил еще 21 декабря на ежегодной итоговой пресс-конференции. Было принято решение со следующего года снизить стоимость электроэнергии для физических лиц и не допустить повышения цен для остальных потребителей. Однако на тот момент никаких официальных документов не было.

"По поручению губернатора Магаданской области Сергея Носова региональный департамент цен и тарифов внес изменения в приказ. Таким образом, с 1 января следующего года тариф для населения снизится на 1 рубль 74 копейки за 1 кВт/час", - говорится в сообщении.

Снижение тарифа стало возможным благодаря разрешению от ФАС устанавливать тариф от 3,65 до 6 рублей.