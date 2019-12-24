Людмила Коган получила 81,8% акций банка "Уралсиб"

МОСКВА, 24 декабря. /ТАСС/. Людмила Коган - вдова бывшего владельца банка "Уралсиб" Владимира Когана - получила 81,809% акций кредитной организации. Это следует из материалов банка, размещенных на сайте раскрытия корпоративной информации.

Ранее она не владела акциями "Уралсиба".

В начале сентября сообщалось, что Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России получила ходатайство на осуществление сделки по приобретению прав, позволяющих определять условия осуществления предпринимательской деятельности банка "Уралсиб" на основании договора доверительного управления 81,8092% акций банка. Кто подал ходатайство, не сообщалось. Документ поступил в ФАС 29 августа.

Почти 82% акций "Уралсиба" владел Владимир Коган, который умер в июне 2019 года. В июле председателем наблюдательного совета "Уралсиба" был избран его сын Евгений Коган, который с 2016 года управляет банком.

Владимир Коган начал санировать "Уралсиб" в ноябре 2015 года. Тогда он получил от ЦБ 81 млрд рублей на спасение банка, два кредита выдавались на шесть и 10 лет. В результате санации Коган стал владельцем почти 82% акций банка, а его прежний владелец Николай Цветков сохранил миноритарную долю - около 12%.

Вопрос о замене инвестора санируемого банка "Уралсиб" после смерти Когана может быть рассмотрен после определения его наследников, сообщали ТАСС в пресс-службе ЦБ РФ.