Фармкомпания "Сервье" начала промышленный выпуск маркированной продукции

МОСКВА, 24 декабря. /ТАСС/. Международная фармацевтическая компания "Сервье" объявила о готовности производственных линий для выпуска промышленных партий маркированной продукции на заводе в Москве, сообщила во вторник пресс-служба фармпроизводителя.

"Запуск состоялся ранее установленного законодательством срока - первые партии промаркированных лекарственных препаратов будут произведены уже в декабре", - говорится в сообщении.

Пилотный проект по маркировке лекарств начался 1 февраля 2017 года. Согласно действующему законодательству об обращении лекарственных средств, маркировка всех лекарств станет обязательной с 1 января 2020 года, также 12 декабря Госдума приняла поправки, устанавливающие переходный период для внедрения маркировки лекарств с января по июль 2020 года. Маркировка препаратов семи высокозатратных нозологий началась уже с 1 октября 2019 года.

В пресс-службе "Сервье" отметили, что техническая модернизация упаковочных линий и установка специализированного оборудования для маркировки была осуществлена на производстве в два этапа. "Значимость внедрения системы маркировки сложно переоценить - это серьезный вклад в повышение прозрачности всей товаропроводящей цепи от производителя до конечного потребителя, а также развитие справедливой конкуренции на фармацевтическом рынке", - приводит пресс-служба слова управляющего директора компании "Сервье" в России и странах ЕАЭС Жерома Гаве.

В пресс-службе оператора маркировки товаров в РФ Центре развития перспективных технологий отметили, что готовность к маркировке компании "Сервье" демонстрирует пример успешного применения международного опыта по внедрению прослеживаемости продукции. "Мы видим, что и другие фармпроизводители, занимающие лидирующие позиции на мировом фармацевтическом рынке, уже готовы к выпуску коммерческих партий. Активная позиция производителей позволит всей цепочке работать с маркированной продукцией уже после 1 января", - отметил генеральный директор "Оператор-ЦРПТ" Дмитрий Алхазов.