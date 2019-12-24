МОСКВА, 24 декабря. /ТАСС/. Первый зампред правления Сбербанка Лев Хасис вошел в совет директоров Mail.ru Group. Об этом говорится в сообщении компании в корпоративном блоге.

По данным компании, после выдвижения соответствующей кандидатуры со стороны АО "МФ Технологии", Хасис был избран в совет директоров, сменив на этом посту Алана Ваксмана.

В середине декабря Сбербанк закрыл сделку по приобретению у Газпромбанка и Ростеха 36% в совладельце Mail.ru Group - компании "МФ Технологии" (владеет 58,8% голосов в Mail.ru Group). После закрытия сделки в состав акционеров "МФ Технологии" входят "Мегафон" с долей в 45%, Сбербанк - 36%, "Ростех" - 10% и USM Holdings - 9%.

На данный момент в совет директоров Mail.ru Group входят: генеральный директор компании в сфере развития цифровых услуг "МФ Технологии" (совместное предприятие "Мегафона", Газпромбанка, холдинга USM и Ростеха) Ульяна Антонова, директор казначейства Naspers Group Жако ван дер Мерве, председатель совета и сооснователь компании Дмитрий Гришин, первый заместитель генерального директора Mail.ru Group Дмитрий Сергеев, вице-президент, технический директор компании Владимир Габриелян, топ-менеджеры Чарльз Сирл, Марк Ремон Сорор и два независимых директора - Ян Буне и Сан Кун Ким.