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Депутат запросил МВД и Роспотребнадзор о возможности запрета леденцов с никотином

Василий Пискарев отметил, что в получивших широкое распространение "никотиновых конфетах" содержание никотина превышает опасные для здоровья концентрации

МОСКВА, 24 декабря. /ТАСС/. Председатель комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев направил в МВД России и Роспотребнадзор запросы о возможности ограничения продаж или полного запрета торговли так называемыми пэками (жевательными и сосательными смесями с высоким содержанием никотина).

"Я обратился к министру внутренних дел Владимиру Колокольцеву и главе Роспотребнадзора Анне Поповой с просьбой высказать позиции ведомств в связи с участившимися случаями отравлений среди детей и подростков (есть и со смертельным исходом), связанных с употреблением леденцов, пастилок или пакетиков со смесью с высоким содержанием никотина", - сказал Пискарев во вторник журналистам.

Он отметил, что в получивших широкое распространение "никотиновых конфетах" содержание никотина превышает опасные для здоровья концентрации. "При этом в дистанционной и розничной торговле они доступны несовершеннолетним, содержат добавления ментола, запах фруктов, ягод, "колы" и воспринимаются детьми как конфеты", - констатировал политик.

Пискарев подтвердил, что комитет Госдумы держит этот вопрос на контроле. "Думаю, что речь должна идти о полном запрете таких ядовитых "конфет". Они ввозятся в нашу страну преимущественно из-за рубежа, и их продажу подросткам можно расценивать как алчную попытку нажиться на здоровье наших детей, и это необходимо срочно пресечь", - заключил он.

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