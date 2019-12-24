Mercedes отзывает в России более 1,1 тысячи автомобилей

МОСКВА, 24 декабря. /ТАСС/. АО "Мерседес-Бенц Рус", российский дилер Mercedes-Benz, отзывает в России 1 тысячу 22 автомобиля Mercedes-Benz GLE из-за не соответствующего спецификации крепления декоративной накладки на вертикальной перегородке задних дверей, сообщил Росстандарт.

Отзыв касается транспортных средств, реализованных с 2018 г. по настоящее время.

Кроме того, отзыву подлежат 96 автомобилей Mercedes-Benz S, реализованные в 2019 г., из-за проблем с программным обеспечением коммуникационного модуля для системы электронного вызова (eCALL).

Росстандарт отметил, что на машинах S-класса будет адаптирована конфигурация программного обеспечения коммуникационного модуля для системы экстренного вызова, а на транспортных средствах GLE проверят корректное крепление декоративных накладок на вертикальной перегородке задних дверей.

Все ремонтные работы будут осуществляться бесплатно для владельцев.