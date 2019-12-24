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Фонд развития промышленности за год одобрил поддержку инвестпроектов на 42 млрд рублей

Глава Минпромторга назвал этот показатель рекордным и отметил, что он на 30% выше, чем в прошлом году

МОСКВА, 24 декабря. /ТАСС/. Фонд развития промышленности (ФРП) в 2019 году одобрил поддержку 235 инвестиционных проектов с общей суммой льготных займов 42 млрд руб., что на 30% выше уровня предыдущего года. Об этом сообщил глава Минпромторга РФ Денис Мантуров, возглавляющий наблюдательный совет фонда.

"В 2019 году ФРП показал рекордный результат: одобрил 235 проектов на общую сумму займов 42 млрд руб. - это на 30% выше показателей прошлого года", - приводит пресс-служба министерства слова Мантурова. Всего на 23 декабря 2019 года фонд профинансировал 533 проекта на 114,6 млрд руб. Как отмечает министерство, благодаря финансированию фонда за последние четыре года в России запущено 180 новых производств в 51 регионе.

Также наблюдательный совет фонда одобрил предоставление займов на 1,6 млрд руб. по четырем промышленным проектам, общая стоимость реализации которых составит около 4,5 млрд руб.

В частности, фонд может представить заем на льготных условиях в 464,1 млн руб. предприятию "ПТФК "ЗТЭО" из Татарстана на модернизацию и расширение производства электродвигателей ЭДУ-133ПЧ для тепловозов (общий бюджет проекта составляет 590,3 млн руб.). "ИЭК Холдинг" из Тульской области получит 421 млн руб. льготного займа на запуск нового цеха по производству электротехнической продукции в рамках проекта с бюджетом 1,3 млрд руб. Также фонд планирует представить Государственному НИИ химии и технологии элементоорганических соединений из Москвы 238,6 млн руб. на модернизацию производства кремнийорганической продукции в Липецкой области (стоимость проекта составляет 379,9 млн руб.). Кроме того, набсовет одобрил льготный заем в 500 млн руб. "Титан-Полимеру" из Псковской области на производство БОПЭТ-пленки мощностью 35 тыс. тонн продукции в год (весь проект оценивается в 2,287 млрд руб.).

"По результатам опроса руководители более 100 предприятий - членов ТПП оценили в среднем на 9 баллов из 10 возможных понятность критериев оценки проектов и прозрачность процедуры рассмотрения заявок, доступность информации на сайте ФРП и клиентоориентированность сотрудников фонда. При этом 97% респондентов рекомендуют своим партнерам обратиться в фонд", - отметил Мантуров.

Фонд развития промышленности создан по инициативе Минпромторга РФ для модернизации российской промышленности, организации новых производств и обеспечения импортозамещения. ФРП предоставляет займы под 1%, 3% и 5% годовых сроком до семи лет в объеме от 5 млн до 750 млн руб., стимулируя приток прямых инвестиций в реальный сектор экономики.

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